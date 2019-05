Pauroso incidente sull’A20: auto precipita da viadotto e sfonda tetto di un’officina

Pauroso incidente questa mattina a Villafranca Tirrena. Un’auto – una Ford Galaxy – è volata giù da un viadotto al km 21.200 dell’autostrada A 20 Messina-Palermo, 700 metri dopo la barriera di Villafranca, in direzione Palermo. La vettura è finita contro il tetto di un capannone sito in piazzale Marullo a Villafranca. Feriti conducente e passeggero, entrambi sono stati trasportati in ospedale: il primo è riuscito ad uscire dal mezzo, l’altro sarebbe rimasto intrappolato tra le lamiere. Il conducente ha riportato un trauma cranico e una frattura al braccio, il passeggero lesioni alla schiena e alle gambe. Non sono comunque in pericolo di vita. Illesi i lavoratori dell'officina. Sul posto i sanitari del 118, l’elisoccorso, che è atterrato nel vicino campo di atletica, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale, la Polizia municipale di Villafranca e i carabinieri.