Papa Francesco | nuova mossa dei tradizionalisti | una Lettera aperta lo accusa di

"Eresia" - in una lettera l'accusa a Papa Francesco : Città del Vaticano, 2 mag., AdnKronos, - Eresia: è l'accusa esplicita rivolta contro Papa Francesco e contenuta in una lettera aperta redatta in diverse lingue - inglese, italiano, francese, spagnolo, ...

"Eresia" - in una lettera l'accusa a Papa Francesco : Eresia: è l'accusa esplicita rivolta contro Papa Francesco e contenuta in una lettera aperta redatta in diverse lingue - inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e olandese - e firmata da una ...

Storie Italiane - Morgan Freeman : “Papa Francesco? Un pensatore molto progressista” : “Papa Francesco? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”. Lo ha detto Morgan Freeman intervistato in esclusiva da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God, ha parlato quindi della sua ...

Papa Francesco : "I migranti non sono una minaccia e gli Stati devono proteggerli" : Accoglienza. E' la parola d'ordina di Papa Francesco che lancia un nuovo monito sui migranti in occasione dell'udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che si svolge dal 1° al 3 maggio 2019, presso la Casina Pio IV in Vaticano, sul tema Nation,

Papa Francesco : "Preoccupa il nuovo razzismo - no ai nazionalismi che alzano muri" : Il pontefice all'Accademia delle Scienze sociali: "Chiesa allarmata da nuove correnti aggressive verso gli stranieri, chi è costretto a lasciare il suo Paese va accolto con umanità. Ma i governi regolino i flussi"

Papa Francesco : “La stagione di confronto nucleare è inquietante - rischio olocausto” : “Purtroppo, oggi la stagione del disarmo nucleare multilaterale appare sorpassata e non smuove più la coscienza politica delle nazioni che possiedono armi atomiche. Anzi, sembra aprirsi una nuova stagione di confronto nucleare inquietante, perché cancella i progressi del recente passato e moltiplica il rischio di guerre, anche per il possibile malfunzionamento di tecnologie molto progredite ma soggette sempre all’imponderabile naturale e ...

'I migranti costretti a lasciare casa vanno accolti con umanità' - Papa Francesco - : Città del Vaticano, 2 mag., askanews, - 'Il modo in cui una Nazione accoglie i migranti rivela la sua visione della dignità umana e del suo rapporto con l'umanità. Ogni persona umana è membro dell'...

La versione del Padre Nostro secondo Papa Francesco : "Non abbandonarci alla tentazione". E questa la nuova traduzione italiana nella preghiera del Padre Nostro che manderà in soffitta la formula ancora in voga "non c'indurre in tentazione". La nuova ...

Selfie di Aboubakar Soumahoro con Papa Francesco : E’ riuscito a scattare un Selfie con Papa Francesco nel giorno della festa dei lavoratori. Ha realizzato il suo sogno

1 maggio : sindacalista Usb si fa selfie con Papa Francesco : Un selfie con Papa Francesco nel giorno della festa dei lavoratori: lo ha fatto il coordinatore dei lavoratori agricoli della Usb, Aboubakar Soumahoro, oggi sul sagrato di San Pietro, al termine dell'...

Vaticano - Papa Francesco piazza una femminista all'Osservatore Romano : la nomina rivelatrice : Grandi manovre per l'editoria del Vaticano, dove papa Francesco ha scelto la giornalista femminista Rita Pinci per dirigere il mensile Donne Chiese Mondo, supplemento dell'Osservatore Romano. La Pinci arriva sulle ceneri delle polemiche per le dimissioni di chi l'ha preceduta, Lucetta Scaraffia, che

Lessico Papale - il podcast che analizza le parole di Francesco : oggi "La Chiesa di Notre Dame" : Il più visitato simbolo della cristianità dopo San Pietro è bruciato davanti agli occhi attoniti di mezzo mondo. E per la Chiesa tutta è stato uno scossone di immani proporzioni, che Domenico Agasso jr, vaticanista de La Stampa e coordinatore di Vatican Insider, ci racconta nel nuovo podcast per la ...

Il Papa ricorda San Francesco di Paola - patrono della Calabria : 'Mettete in pratica il suo messaggio' : Al termine dell'udienza generale, Papa Francesco ha ricordato che "oggi ricorre il quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola , fondatore dell'Ordine dei Minimi, patrono della ...

Cinque secoli fa la canonizzazione di San Francesco di Paola - il Papa ricorda il patrono della Calabria : Al termine dell’udienza generale, Papa Francesco ha ricordato che “oggi ricorre il quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi, patrono della Calabria e della gente di mare italiana“. “Vorrei esortare i suoi figli spirituali e quanti lo hanno come celeste patrono a mettere in pratica il suo messaggio di ‘continua conversione’ – ha affermato -, ...