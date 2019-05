Palermo | il gruppo Arena sarà lo sponsor sulle maglie per le ultime partite

Falsi incidenti - fratture di gruppo nella trasferta a Riccione degli spaccaossa di Palermo : 'Un ragazzo rotto due volte' : Un furgoncino, una trasferta, fratture di gruppo. Uno scenario terribile per la banda degli spaccaossa che per poter truffare una compagnia assicurativa e lucrare ancora di pi sulla richiesta di ...

Palermo : morte Parisi - il cordoglio del gruppo Pd Ars : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Gianni Parisi ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento non solo per la sinistra ma in generale per il mondo politico. Da esponente, ma soprattutto da segretario del Pci, capogruppo all’Ars e vicepresidente della Regione, con costante impegno e generosit

Palermo - violenza di gruppo su 17enne : 4 arresti : Quattro ragazzini sono finiti in manette a Palermo con la pesante accusa di aver violentato in gruppo una ragazza di 17 anni nel dicembre dello scorso anno in un parcheggio sotterraneo nel centro della città.Ora, a distanza di pochi mesi e grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza installate nella struttura e ai tabulati telefonici dei quattro giovanissimi, tutti minorenni all'epoca dei fatti, la polizia ha eseguito l'ordinata del gip ...

Palermo : violenza di gruppo su una minore - era ubriaca : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - La diciasettenne vittima di una violenza sessuale di gruppo, a Palermo, era in "uno stato di alterazione alcolica". Lo precisa la polizia facendo riferimento alle "condizioni di inferiorità psichica e fisica" della minore riportate nel comunicato della questura. La rag

Palermo - quattro arresti per violenza sessuale di gruppo : abusi su una diciassettenne : quattro ragazzi, tra cui due minorenni, sono stati arrestati a Palermo con l’accusa di violenza di gruppo su una ragazza di 17 anni. La polizia ha eseguito questa mattina l’ordinanza del Gip del tribunale per i minorenni, Federico Cimò. I due giovani di 17 e 18 anni sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere mentre il 16enne e il 17enne saranno collocati in comunità. La violenza risale a dicembre scorso, quando i quattro avevano ...

Palermo : crac Gruppo Miraglia - cinque condanne : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - cinque condanne per il crac del Gruppo Tessile Miraglia di Palermo. A distanza di 13 anni dal crac da tredici milioni di euro del Gruppo tessile Miraglia il Tribunale di Palermo ha emesso la sentenza condannando cinque dei sette imputati accusati di bancarotta fraudolen