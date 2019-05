Padova : mamma narcotizza figlio di 5 anni - fermata dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Al minore veniva diagnosticata, infatti, una “intossicazione da benzodiazepine in fase di accertamento”, che rendeva necessario il suo ricovero presso l’ospedale pediatrico di Padova , dove tuttora si trova monitorato. Al momento le sue condizioni non destano preoccupazione. La mamma ve

Padova - febbre alta e malessere : mamma Antonella muore in 3 giorni per meningite fulminante : meningite fulminante , in tre giorni muore una mamma di 47 anni: lascia il marito e due figli in tenera età. Si è spenta così all'ospedale di Piove, nella tarda serata di lunedì, Antonella Piva, moglie di Lorenzo Borgato e madre di un maschietto di dieci anni e di una femminuccia di cinque. Da qualche giorno Antonella aveva accusato un malessere dapprima seguito da febbre molto alta che faticava ad abbassare nonostante l'assunzione di medicinali.

Padova - la caldaia non funziona : muore il papà - gravi la mamma e il figlio di 22 anni : Famiglia distrutta dal monossido di carbonio a Piacenza D'Adige, in provincia di Padova: un uomo di 55 anni è morto, mentre la moglie e il figlio di 22 risultano gravemente feriti, anche se non in pericolo di vita, a causa del malfunzionamento di una caldaia. Non ci sarebbero in casa segni di effrazioni o di violenza.Continua a leggere