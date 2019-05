Padova | madre narcotizza il figlio di cinque anni per ucciderlo e poi suicidarsi

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Metà del suo piano, l'aveva già portato a termine. Però, in qualche modo, cercava un'ancora di salvezza, seppure in modalità contraddittorie e disperate. E' stato grazie a dei messaggi vocali inviati ai parenti che il progetto omicida suicida di una mamma diè stato sventato: avevato ildi 5con benzodiazepine, farmaci ansiolitici, con l'intento die stava per. Due giorni fa è stata bloccata dai carabinieri che ne hanno dato notizia solo ora, dopo la convalida del fermo. Per lei, l'accusa è di tentato omicidio aggravato.Piano omicida- suicida Giusto in tempo. Se ne fosse trascorso altro, la vicenda accaduta anon avrebbe avuto come esito un, sia pur parziale, lieto fine, ma sarebbe sfociata nell'ennesima tragedia familiare. Protagonisti della storia di cui sono stati forniti pochissimi particolari, unae il. La ...

