Onde gravitazionali | in aprile una valanga di segnali

Onde gravitazionali : ad Aprile rilevata una “valanga” di segnali : Il primo mese della nuova campagna di osservazione O3 dei tre interferometri LIGO-Virgo, iniziata il 1° Aprile e prevista durare un anno, sta già premiando con un grande numero di segnali candidati di Onde gravitazionali l’impegno scientifico e lo sforzo tecnologico delle collaborazioni LIGO-Virgo, che ora stanno lavorando all’interpretazione dei dati raccolti. I miglioramenti ottenuti nella sensibilità dei rivelatori e il fatto che i tre ...

Spazio - Onde gravitazionali : catturati 4 nuovi possibili segnali : Quattro nuovi ‘cinguettii’ dall’universo, probabilmente generati da onde gravitazionali, sono stati intercettati ad aprile dopo la riaccensione dei rivelatori Ligo e Virgo negli Stati Uniti e in Italia: i primi tre segnali sembrerebbero riconducibili alla fusione di buchi neri, mentre l’ultimo segnale, catturato il 25 aprile, sta suscitando grande fermento tra gli astronomi perche’ sembrerebbe provocato dalla ...

BlackHoles@Home : ecco come i pc di casa permetteranno di studiare Onde gravitazionali e buchi neri : In un futuro non troppo remoto anche i computer di casa potranno essere utilizzati nella ricerca sulle onde gravitazionali prodotte dalla collisione tra coppie di buchi neri. E’ l’obiettivo del progetto BlackHoles@Home. Si tratta di un’attuazione della nota citizen science, cittadini che si fanno scienziati mettendo a disposizione della scienza il proprio tempo e le proprie risorse informatiche. L’appello per studiare ...

Le Onde gravitazionali studiate nel fondo di una miniera : Si chiama "Einstein Telescope", Et, ed è un telescopio di terza generazione che potrà osservare le onde gravitazionali dell'universo dal profondo della miniera dismessa di Sos Enattos a Lula, nel ...

Onde GRAVITAZIONALI/ E ora possiamo guardare tutto l'universo con gli occhi di Einstein : Come spiega DAVIDE GEROSA, le ONDE GRAVITAZIONALI sono sfuggenti segnali provenienti da oggetti celesti quali buchi neri, stelle di neutroni ed esplosioni di supernovae

Alla scoperta delle Onde gravitazionali : incontro con Fulvio Ricci : L’onda gravitazionale è il nuovo messaggero dei fenomeni estremi che avvengono nel nostro Universo. L’osservazione diretta delle onde gravitazionali, le increspature nel tessuto spazio-temporale che secondo la teoria generale della relatività di Einstein vengono generate in determinate circostanze dall’interazione fra corpi compatti e massicci come la fusione fra due buchi neri, apre un nuovo capitolo della fisica della gravitazione ...

Onde gravitazionali - c'è attesa per il ritorno all'ascolto dell'universo : Non soltanto misteriosi buchi neri e dense stelle di neutroni, le prossime sorprese che l'universo potrebbe rivelarci con i suoi 'cinguettii' potrebbero arrivare da fonti ancora più rare, come l'...

Onde gravitazionali : da domani Ligo e Virgo tornano ad ascoltare l’universo : Inizia il countdown per tornare in ascolto dell’universo: da domani il rivelatore americano Ligo e l’europeo Virgo si accenderanno di nuovo dopo un anno di pausa. Più potenti che mai, saranno pronti a catturare nuovi segnali delle Onde gravitazionali. “Potranno osservare il cielo a una distanza doppia e a un volume otto volte superiore rispetto a quello del precedente periodo di presa dati“, ha spiegato all’ANSA ...