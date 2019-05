Nostromo e Andid insieme per la sana e corretta alimentazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019), in collaborazione con-Associazione Nazionale Dietisti, lancia l’Osservatorio Nutrizione e Benessere, un progetto di ascolto e divulgazione scientifica dedicato allo studio degli stili alimentari degli italiani ed allainformazione per unae salutare. A supporto dell’iniziativa, le ricerche demoscopiche a cura dell’Istituto Ixè.Un percorso informativo e divulgativo che per un anno studierà il consumo di prodotti ittici, i fattori di scelta che orientano gli acquisti alimentari, le aspettative dei consumatori in relazione ai prodotti e alle azioni di responsabilità sociale delle aziende del settore conserviero. Questi i temi principali che,a ulteriori approfondimenti, saranno affrontati dall’Osservatorioi cui primi risultati saranno diffusi nel prossimo mese di maggio.“Scegliere in maniera consapevole ciò che ...