New Amsterdam | anticipazioni 5 maggio | Max inizia la chemio e nomina Sharpe vicedirettore

(Di giovedì 2 maggio 2019) Riprenderà domenica 5su Canale 5, in prima visione assoluta, il medical drama Newla cui programmazione italiana si è interrotta il 23 dicembre con il nono episodio della prima stagione. La serie è ispirata dal libro 'Twelve patients: life and death at Bellevue Hospital' di Eric Manheimer, l'ex direttore sanitario del più vecchio ospedale pubblico degli Stati Uniti, il Bellevue Hospital di New York. Il protagonista è il dottor Max Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New, ispirato proprio a Manheimer. L'uomo vuole cambiare e migliorare il sistema, a tratti corrotto, perché siano messi al primo posto i pazienti e non l'interesse economico permettendo di accedere più facilmente al servizio ospedaliero. Newè una serie di denuncia dove i medici provano, con i mezzi a loro disposizione, a modificare il sistema ospedaliero americano. Domenica 5 ...

