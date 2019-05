Neve a bassa quota per Domenica sull’Appennino settentrionale

Previsioni Meteo Maggio - rara irruzione artica in Europa fino al Mediterraneo : tornano freddo - Neve a bassa quota e gelate! [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo Maggio – Un’ondata di freddo artico di inizio Maggio davvero estrema e rara prenderà forma per gran parte d’Europa nel corso del weekend del 4-5 Maggio. Sul continente si formerà un modello potenzialmente pericoloso con una potente dorsale sull’area artica e sull’Atlantico, che determinerà un forte flusso meridionale di una massa d’aria molto fredda sull’Europa occidentale e centrale verso il sud del Mediterraneo e il ...

Meteo - torna l’inverno nella Domenica delle Palme : Neve a bassa quota e freddo gran parte d’Italia [GALLERY] : torna il gelo nella Domenica delle Palme, con neve a bassa quota e freddo in diverse regioni. Alpi imbiancate nel bresciano, così come l’Appennino Tosco-Emiliano che risulta innevato come in Febbraio. Com’era atteso, si registrano temperature bassissime in conseguenza al Ciclone Baltico e si prevede maltempo ancora per le prossime ore. La pioggia e il gelo stanno interessando la penisola da Nord a Sud. Nelle regioni settentrionali di ...

Weekend delle Palme all'insegna dell'instabilità - freddo e Neve anche a bassa quota al Nord. : Roma - Per il Weekend delle Palme le proiezioni meteo non sono promettenti, viene infatti confermata l'ipotesi di una depressione a carattere freddo sull'Italia alimentata da correnti in arrivo dal mar Baltico. Sarà la tipica retrogressione continentale causata dal posizionamento anomalo di un anticiclone sulla Scandinavia, una configurazione più tipica dei mesi invernali che della Primavera. L'aria fredda dopo aver ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : Neve anche a bassa quota : In arrivo una perturbazione che porterà nei prossimi giorni intense precipitazioni sull’Alto Adige. Sulla linea tra la Val d’Ultimo, la Val Passiria e le Dolomiti sono attesi tra i 30 e 90 litri per metro quadro. La neve inizialmente scenderà fino ai 1500 metri, nella giornata di domani poi anche fino a 1000 metri e addirittura a fondovalle. In quote più elevate è atteso un metro di neve. Da venerdì il tempo tornerà a ...

Previsioni Meteo : Neve in arrivo in Valle d’Aosta - anche a bassa quota : E’ previsto l’arrivo della neve la prossima settimana in Valle d’Aosta: “Un campo anticiclonico favorirà tempo soleggiato in Valle d’Aosta fino a lunedì, in seguito la discesa di una fredda area depressionaria determinerà un episodio perturbato, con possibili nevicate a quote abbastanza basse,” si legge nel bollettino dell’ufficio Meteorologico regionale. Sabato e domenica si prevede cielo soleggiato con ...

Meteo Toscana - forti raffiche di vento : traghetti cancellati. Neve a bassa quota : A causa dell'allerta sono diversi i sindaci che hanno deciso di chiudere le scuole nelle province di Grosseto, Livorno e Pisa

Allerta Meteo - veloce “raid” del vortice freddo al Sud Italia tra stasera e domani mattina : torna la Neve a bassa quota [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Conferme, circa l’irruzione di un nocciolo di aria fredda su molte regioni Italiane, specie del medio-basso Adriatico, relativi settori appenninici e su aree meridionali. Instabilità nevosa e fino a bassa quota anche su Alpi, specie sui versanti Nord e di confine, ma qui è più nella norma. L’impatto più sostanzioso del fronte e che certamente farà più notizia, sarà verso il Centro Sud Italia. Si inizierà verso le ...

Previsioni Meteo - dopo il weekend Marzo cambia volto : da Lunedì 11 torna a ruggire l’inverno - freddo e Neve a bassa quota al Centro/Sud [MAPPE] : 1/21 ...