Nelle scuole anche storia Antimafia : ANSA, - ROMA, 2 MAG - "E' stata approvata, in abbinamento alla Proposta di Legge sull'insegnamento dell'educazione civica Nelle scuole, un'altra Proposta, a mia prima firma, che prevede l'opportunità ...

Educazione civica obbligatoria Nelle scuole - arriva l'ok dalla Camera - Sky TG24 - : l'ok con 451 voti a favore, nessun contrario, 3 astenuti. La materia sarà reintrodotta nella scuola primaria e secondaria. Alle medie e alle superiori sarà argomento d'esame. Negli obiettivi di ...

Omicidio Ramelli : Variati (Pd) - 'inopportune Nelle scuole le sintesi di parte' : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - "Negli anni di piombo per mano della violenza politica rossa e nera, in Italia e in Europa sono morte non una, non dieci, ma centinaia di persone. Io che credo nei valori della Costituzione nata dalla Resistenza, ho sempre pensato che la violenza politica sia sempre da

Educazione civica Nelle scuole - Boldrini : “Salvini ne ha bisogno - torni a lezione. Il suo esempio è pessimo” : Alla Camera è in corso la discussione generale sull’introduzione dell’Educazione civica nelle scuole. La deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, prende la parola per richiamare i colleghi sull’importanza del dare un buon esempio ai giovani: “Quando ci confrontiamo, pur da posizioni opposte, con rispetto ed Educazione, siamo d’esempio”. Poi, riferendosi al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ...

Omicidio Ramelli : Berlato - FdI - - 'bene libro distribuito Nelle scuole di Verona' : ... perchè le vittime di quegli anni devono avere tutte lo stesso rispetto, sia che militassero da una parte politica, sia che fossero dalla parte opposta'. Così all'Adnkronos il consigliere regionale ...

Omicidio Ramelli : Berlato (FdI) - 'bene libro distribuito Nelle scuole di Verona' : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - "Condivido in pieno l'inziativa di far distribuire nelle scuole di Verona il libro su Sergio Ramelli, perchè le vittime di quegli anni devono avere tutte lo stesso rispetto, sia che militassero da una parte politica, sia che fossero dalla parte opposta". Così all'Adnkro

Ramelli - il 'martire fascista' - diventa un fumetto. Il comune di Verona : «Portiamolo Nelle scuole» : Un graphic novel su Sergio Ramelli - il militante del Fronte della gioventù, organizzazione giovanile del MSI, morto il 29 aprile 1975 dopo essere stato aggredito da due estremisti di sinistra - ...

A quasi tre anni dal terremoto Nelle Marche - le case - le scuole e i luoghi di lavoro sono sicuri? : sono trascorsi poco meno di tre anni dal sisma che ha devastato i territori della Regione Marche e il tema della sicurezza delle scuole, degli edifici in cui viviamo, dei luoghi di lavoro è ancora oggetto di forti criticità e discussioni. Proprio questa sarà la materia su cui verteranno gli ormai prossimi seminari del Prof. Sergio Lagomarsino, uno dei maggiori esperti di terremoti e di verifiche sismiche del costruito esistente in Italia. Anche ...

Macron taglia l'italiano Nelle scuole : petizione per fargli cambiare idea - già 7.500 firme : 'La storia della Francia e quella dell'Italia - sottolineano i firmatari, tra cui numerose personalità del mondo accademico - sono strettamente legate da moltissimo tempo, e l'amicizia franco-...

«Arno» - «Italiano» e gli altri 286 partigiani : «La nostra battaglia oggi si fa Nelle scuole» : Non era questo il clima sperato dall'Anpi, che si appresta a celebrare un altro rissoso 25 Aprile e non certo per sua volontà. I pensieri dell'associazione dei partigiani anche qui a Bologna sono ...

Agrigento - arrestata banda di gambiani e nigeriani : spaccio in piazza e Nelle scuole. “Spaccavano bottiglie in testa ai clienti” : Le telecamere dei carabinieri li hanno ripresi “anche mentre spaccavano bottiglie di vetro in testa ai giovani clienti”a cui vendevano hashish e marijuana “tra i vicoli del centro storico, all’uscita di scuola o all’ora dell’aperitivo“, come spiegano gli investigatori. È la banda di spacciatori gambiani e nigeriani arrestata questa mattina nell’operazione ‘piazza Pulita‘ condotta da oltre cento militari ...

#IOLEGGOPERCHÉ : 127mila libri in arrivo Nelle scuole : Un percorso che si avvia ogni anno nei dieci giorni di campagna e prosegue attraversando l'intero anno scolastico con letture ad alta voce, laboratori, incontri con gli autori, spettacoli e attività '...

Torna la paura Nelle scuole di Columbine - caccia a una 18enne : “Ossessionata dal massacro” : Una ventina di scuole sono state messe in lockdown nel pomeriggio di martedì e resteranno chiuse mercoledì dopo che la 18enne Sol Pais ha minacciato di fare una nuova strage a pochi giorni dal ventesimo anniversario del massacro di Columbine. "È armata e pericolosa" ha spiegato la polizia che ha scatenato una caccia all'uomo per catturarla.Continua a leggere

Al 'Sabato delle Idee' : due proposte di legge per la musica Nelle scuole di ogni ordine e grado : Una proposta subito raccolta da Michele Nitti, direttore d'Orchestra e membro della Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, che al termine dell'incontro, ...