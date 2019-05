Napoli | un solo obiettivo | trovare le giuste motivazioni

CorrSport – Napoli - la decisione di ADL sui prezzi presa per chi ha restituito la maglia a Callejon. E non solo… : Napoli e la decisione di ADL sui prezzi: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto alle contestazioni aumentando il prezzo delle curve. Per assistitere al match contro il Cagliari, infatti, anziché dei soliti 12/14 euro, ne occorrono 30. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull’argomento. “È l’ultima sfida, sa di provocazione, o forse è semplicemente una risposta: ma è segnale, lo si coglie ...

Masucci (Cappella Sansevero) : “Assurdo il clima intorno al Napoli. De Laurentiis va solo ringraziato” : Prima gli striscioni, poi i cori, infine il rifiuto della maglia di Callejon a fine partita. Il destinatario è sempre e soltanto uno: Aurelio De Laurentiis, a capo di una squadra – unica in Italia – per la decima volta in Europa (uscita dalla Champions dopo aver risaltato in un girone quasi impossibile) che chiude la stagione con un secondo posto in campionato (messo in cascina a quattro giornate dalla fine). Un clima di odio folle e ormai ...

Il Giornale - Guelpa clamorosa indiscrezione : “Ancelotti avvicendamento in panchina! Il Napoli sonda Bordalàs tecnico del Getafe. Ancelotti resta solo in un casao…” : Calciomercato Napoli, clamorose indiscrezioni su un possibile avvicendamento in panchina azzurra In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, su Radio CRC, è intervenuto Luigi Guelpa, de ‘Il Giornale’ che ha svelato: “Francamente, tra le sei big italiane scommetterei solo sulla permanenza di Spalletti all’Inter. Sul discorso panchine, si scrivono molte cose anche con riflessi internazionali. – a tal proposito ...

Napoli - Ancelotti : «Non vogliamo vendere - ma resta solo chi vuole» : Napoli - Il Napoli domani sarà impegnato nell'anticipo delle 12.30 sul campo del Frosinone . Gli azzurri, reduci dalla sconfitta interna contro l'Atalanta, dovranno affrontare una formazione alla ...

Napoli - Mertens è a un solo gol da Maradona in serie A : La rete segnata al 28' contro l' Atalanta non ha evitato la sconfitta con l'Atalanta, ma Mertens si è portato a un solo gol da Maradona nella classifica dei cannonieri del Napoli in serie A. Il belga ...

Napoli-Atalanta - Top&Flop : Mertens - non solo fortuna. Ilicic la ribalta : Pioggia e vento in una strana serata di primavera partenopea condizionano la prestazione, specie quello dell'Atalanta, con la testa un po' alla semifinale di Coppa Italia. top - Dries Mertens segna ...

“Napoli si considera la città più bella del mondo - non accetta una squadra solo tra le prime 15 d’Europa” : Il paradossale dibattito sull’identità Perfino l’eliminazione del Napoli dalla Europa League conferma l’inesorabile diagnosi: viviamo in un perenne altrove, modellando il profilo della città in base ai nostri desideri e alle nostre convenienze. La realtà è ormai un dato superfluo, anzi molesto. Preferiamo guardarci l’ombelico, convinti che sia l’accesso a questo o quel paese delle meraviglie, invece di scrutare il terreno su cui muoviamo i ...

Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Quote - solo titolari per Gasperini - Serie A - : Probabili formazioni Napoli Atalanta: le Quote del match. Ecco le mosse dei due tecnici per il posticipo della 33giornata di Serie A, oggi al San Paolo.

Napoli-Atalanta - Gasperini : 'Vietato pensare alla Coppa Italia - testa solo al campionato' : L'Atalanta sarà impegnata lunedì alle 19.00 al San Paolo contro il Napoli, poi giovedì si giocherà l'accesso alla finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno con la Fiorentina dopo il 3-3 della ...

Non solo Juve e Napoli. L'Europa ci ha respinto. E ora rimane Mr Sarri : Il nostro calcio è questo: fuori dalL'Europa le prime due forze della serie A e zero Italia al gran ballo delle semifinali nell'anno di CR7 e Ancelotti, due che con le Coppe continentali hanno sempre avuto un feeling particolare. Così a salvare l'onore italico resta Maurizio Sarri, un tecnico che nella passata stagione alla guida del Napoli sacrificò L'Europa League in nome di una rincorsa scudetto che si esaurì a poche giornate dalla fine. "Se ...

Pagelle Napoli-Arsenal 0-1 - Voti Europa League 2019 : malissimo i partenopei - brilla solo Koulibaly : Niente da fare per il Napoli di Carlo Ancelotti. Serviva un’impresa, invece è arrivata una performance deludente. L’Arsenal si impone anche nel ritorno dei quarti di finale di Europa League (per 1-0) e elimina i partenopei al San Paolo dopo il 2-0 dell’andata. A segno su punizione Lacazette. Andiamo a rivivere la gara con le Pagelle dei protagonisti partenopei. Pagelle Napoli-Arsenal 0-1 Napoli Meret, voto 5,5: errore ...

Il Napoli tenta la rimonta contro l’Arsenal : il match solo su Sky : Il grande giorno del Napoli è arrivato: questa sera la formazione partenepea proverà a continuare a tenere alta la bandiera dell’Italia nelle competizioni europee e a rimediare alla pesante sconfitta una settimana fa a Londra. Gli azzurri, infatti, erano stati sconfitti per 2-0 dall’Arsenal che ha dominato per gran parte della gara: pur essendo consapevoli […] L'articolo Il Napoli tenta la rimonta contro l’Arsenal: il ...

Napoli-Arsenal in tv su TV8 - gratis e in chiaro solo la Diretta Gol. Orario e programma su Sky : Questa sera (ore 21.00) si giocherà Napoli-Arsenal, ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2019: i partenopei andranno a caccia della rimonta contro la corazzata inglese, i ragazzi di Carlo Ancelotti devono ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata settimana scorsa nel match d’andata e sono costretti a vincere con tre gol di scarto di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia una bolgia al San Paolo per spingere gli azzurri ...

Solo per Napoli-Arsenal - la maglietta del “Si può fare” : SI PUO’ FARE Conosciamo la delusione del crederci e non riuscirci, la delusione del secondo posto con 91 punti, la delusione di uscire dalla Champions con 12 punti, ma proprio per questo noi vogliamo crederci. Perché non c’è più tempo per i rammarichi, né per i vorrei ma non posso. Abbiamo deciso di lanciare una nuova T-shirt dedicata ed a edizione limitata (la trovate nello store Napolista) e di continuare a pensare positivo fino a ...