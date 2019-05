“Napoli su Immobile e Correa?” Lotito a microfoni spenti | “Ho rifiutato un’offerta choc!

forzazzurri

(Di giovedì 2 maggio 2019)Calciomercato Napoli Valter De Maggio è intervenuto in diretta aidi ‘Radio Goal’ in onda su Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha rivelato riguardo alcune dichiarazioni rilasciate da“Il presidente della Lazio, Claudio, è intervenuto con noi a. Gli è stato chiesto dell’interesse del club campano per Correa e. La sua risposta su: ‘Vi posso dire che in estate houna offerte di 80 milioni per il nostor bomber’. Poi su Correa: ‘Correa ea Napoli? La verità è che non ho sentito nessuno della società azzurra. Al momento quindi non c’è nulla’.Leggi ancheHateboer, l’ag. annuncia: “Il Napoli è la squadra giusta! Vogliamo trattare Hateboer è pronto per il salto di qualità! I dettagliPotrebbe interessare ancheScelto il fischietto per ...

