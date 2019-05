Napoli-Inter | l' assessore Borriello | ' Non si gioca al San Paolo? Mi sorprenderebbe'

Napoli-Inter si gioca al San Paolo : Cambio di rotta per quanto riguarda le voci di una possibile richiesta di spostamento per Napoli-Inter. Al contrario di come annunciato ieri dall’amministratore di Tipiesse ai microfoni di Radio CRC, non ci sarà nessuna variazione, si giocherà allo Stadio San Paolo. Il Commissario straordinario per l’Universiade, Gianluca Basile, ribadisce che non è previsto alcun cambio di sede per la partita di campionato tra Napoli e Inter, in ...

Lavori al San Paolo - sarà chiesto lo spostamento di Napoli-Inter : Napoli Inter spostamento – Proseguono i Lavori allo stadio San Paolo di Napoli, per la sostituzione dei sediolini dell’impianto. Tipiesse è l’azienda che si sta occupando di portare avanti i Lavori di ristrutturazione, a proposito dei quali è intervenuto l’amministratore delegato della società, Carlo Perego. Perego, parlando a Radio Crc, ha avanzato una proposta per […] L'articolo Lavori al San Paolo, sarà chiesto lo ...

Napoli-Inter forse si gioca a Palermo o Benevento : Arriva la richiesta di spostare Napoli-Inter in programma domenica 19 maggio alle ore 20.30, per facilitare i lavori al San Paolo in vista delle Universiadi. A dare la notizia Carlo Perego, amministratore della Tipiesse, ditta che sta conducendo le operazioni. In un intervento a Radio CRC ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Vorremmo chiedere di spostare l’ultima partita contro l’Inter al San Paolo, come ha fatto anche l’Atalanta: ...

Mercato Napoli - Hysaj verso l’addio : contatti con l’Inter : Mercato Napoli, Hysaj verso l’addio: contatti con l’Inter Mercato Napoli Hysaj Inter| Molti sono i calciatori del Napoli che a fine stagione quasi sicuramente lasceranno la rosa azzurra. Uno degli indiziati maggiori è sicuramente Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha giocato molto meno rispetto alla passata stagione e per questo motivo sta pensando seriamente di lasciare il San Paolo. Napoli, spunta l’Inter per Hysaj: la ...

Napoli-Inter - parla l’amministratore della Tipiesse : “Chiederemo di non giocare al San Paolo” : Napoli-Inter, si potrebbe non giocare al San Paolo: le ultime Napoli-Inter San Paolo| I lavori a cui si sta sottoponendo lo stadio San Paolo hanno spinto Carlo Perego, l’amministratore della Tipiesse, ditta che sta conducendo le operazioni, a fare delle considerazioni in vista del match tra Napoli e Inter. Infatti c’è la possibilità che la partita venga addirittura spostata e giocata in campo neutro. Queste le sue parole ai ...

Inter e Napoli lavorano a uno scambio sorprendente - : Mino Raiola da giovedì sarà ufficialmente il nuovo agente di Lorenzo Insigne , e già prepara i fuochi d'artificio. Da tempo l'attaccante del Napoli è in rotta di collisione con i tifosi e con l'...

Dalla Spagna confermano : “Napoli-De Paul affare possibile! Juve ed Inter beffate. Tutti i dettagli : Mercato Napoli, obiettivo De Paul Il Napoli cerca rinforzi in vista della prossima stagione tra gli obiettivi seguiti c’è Rodrigo De Paul. Proprio Dalla Spagna arrivano conferme su De Paul e gli azzurri. Infatti secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Napoli sarebbe pronto a piazzare il colpo dall’Udinese. Il club partenopeo è in pole per il giocatore, seguito da altre big, come Inter e Juventus. Il Napoli offre trenta ...

Pedullà : “Hysaj più lontano da Napoli. Inter sull’albanese per il restyling fasce” : Alfredo Pedullà – Elseid Hysaj più lontano da Napoli. Il retroscena: Una stagione tra alti e bassi, forse più bassi che alti per Elseid Hysaj al Napoli. A quattro giornate dalla fine del campionato, il bilancio per l’ esterno albanese è senz’ altro negativo per cio che concerne quanto fatto in questa stagione. Hysaj, quindi, potrebbe lasciare la maglia azzurra per trasferirsi altrove. Sul terzino ex Empoli ci sarebbe ...

Mercato Napoli - Verdi verso la cessione : Milan e Inter alla finestra : Mercato Napoli, Verdi verso la cessione: Milan e Inter alla finestra Mercato Napoli Verdi| Poco fa vi abbiamo parlato della possibile rivoluzione del pacchetto offensivo che ha in mente il Napoli. La dirigenza partenopea, assieme naturalmente a Carlo Ancelotti, sta pensando a tutti quei profili che potrebbero fare al caso dell’ex Milan nella prossima stagione. Oltre a chi arriva però c’è anche chi parte, ed uno di questi ...

A Napoli il primo museo internazionale dedicato al Gatto Nero : “Sorgerà a Napoli e sarà inaugurato il prossimo 17 novembre in occasione del Gatto Nero day 2019 il primo museo internazionale dedicato al Gatto Nero“: lo rende noto l’associazione animalista AIDAA. “Il “Black Cat museum” avrà un percorso storico sulle vicende che riguardano la storia del Gatto Nero nei secoli, con una parte importante dedicata alle errate motivazioni che hanno portato il Gatto Nero a ...

Live Frosinone-Napoli 0-1 : decide Mertens all'intervallo : Il leader calmo nei momenti cruciali tira fuori la sua serenità per rendere l'ambiente più disteso. Carlo Ancelotti, alla vigilia della trasferta del Napoli a Frosinone esamina la...

Venerato : “Napoli - interesse per Rodrigo del Valencia - colloquio Giuntoli-Mendes : le cifre : L’esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Rai Sport durante il programma ‘Calcio & Mercato’. Ciro Venerato parla, tra le altre cose, anche delle possibili mosse di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Ancelotti ha chiesto un’altra punta, un attaccante più agile: il nome nuovo è Rodrigo del Valencia. Di lui si occupa Jorge Mendes che ha avuto un lungo ...

Serie A - 34esima giornata : Inter - Juve e Napoli su DAZN. Torino-Milan in 4K su Sky : La gara sarà trasmessa in 4K domenica 28 aprile alle 20.30 su Sky Sport Serie A, canale 202,, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Tutti gli altri abbonati Sky potranno seguire Torino-Milan in Super HD, ...

Scontri prima di Inter-Napoli - il questore : "Ultrà stia lontano da San Siro" : Milano, 26 aprile 2019 - Via dallo stadio. Il questore chiede ai giudici che lo storico capo ultrà dell'Inter Nino Ciccarelli resti d'ora in avanti almeno tre chilometri lontano da San Siro . Con il ...