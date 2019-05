Napoli | blitz nella movida | arrivano le forze dell' ordine e i baretti si svuotano

Blitz dei cani poliziotto e finanzieri : scovate droga e armi a Napoli : cani poliziotto in azione a Secondigliano per stanare droga e armi nascoste in un edificio. È l?operazione ad alto impatto degli agenti del Commissariato di Secondigliano supportati...

Blitz Juventus a Napoli - ora scudetto in tasca : La Juventus passa al San Paolo per 2-1 e chiude definitivamente il discorso scudetto. La partita e' condizionata in maniera decisiva dall'espulsione di Meret al 25' del primo tempo per fallo da ultimo uomo su Ronaldo ai limiti dell'area di rigore. Il tocco del portiere sull'attaccante portoghese non e' evidente e forse non c'e', ma Rocchi non ha dubbi ed evidentemente anche Irrati al Var non ritiene di dover intervenire. Il Napoli rimane cosi' ...