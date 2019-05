MotoGp Yamaha | Rossi | «Stiamo lavorando bene»

MotoGp – Jarvis ed il caso Spoiler Ducati - il managing director Yamaha svela : “ecco perchè non abbiamo fatto ricorso” : Lin Jarvis ed il ricorso contro lo Spoiler Ducati: le parole del managing director Yamaha E’ tutto pronto a Jerez de la Frontera per il quarto Gp della stagione 2019 di MotoGp, il primo in Europa. I team sono pronti sul circuito spagnolo per lavorare sodo per un nuovo e appassionante weekend di gara, alla vigilia del quale si è parlato di diversi argomenti. Se i piloti hanno svelato le sensazioni con le quali arrivano alla prima gara ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : esame di maturità per la Yamaha. Jerez fu incubo nel 2018 - Valentino Rossi si aspetta risposte : Anche se siamo solamente al quarto appuntamento della stagione per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019, il Gran Premio di Spagna rappresenterà, almeno per quanto riguarda la Yamaha, un banco di prova importantissimo. Anzi, con molta probabilità sarà “Il” banco di prova per eccellenza. Dopo i primi tre Gran Premi tra Losail e continente americano, il Motomondiale sbarca in Europa e ci darà opinioni più chiare sui reali valori in ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la Yamaha ha effettuato un test al Mugello per migliorare l’elettronica : La Yamaha in questo Mondiale 2019 di MotoGP non vuole lasciare nulla di intentato. Sfruttando le due settimane complete di sosta dopo il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, infatti, la scuderia di Iwata nei giorni scorsi ha organizzato un test speciale al Mugello con il suo collaudatore Jonas Folger, come ha svelato il sito Corsedimoto.com. Il pilota tedesco ha svolto una notevole mole di lavoro con un solo obiettivo: sviluppare gli ...

MotoGp - la Yamaha prepara il suo asso nella manica : Valentino Rossi e Viñales sperano in vista di Jerez : La Casa di Iwata starebbe progettando il proprio personale spoiler in stile Ducati, ma il debutto potrebbe non avvenire a Jerez Una volta sdoganato definitivamente dalla FIM, lo spoiler Ducati è diventato oggetto di studio (e di replica) da parte di molti team, che hanno deciso di seguire la strada aperta dalla Casa di Borgo Panigale. AFP/LaPresse Nonostante una soluzione simile l’abbia provata nel Gp di Valencia del 2018, la Yamaha ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e il test probante per la Yamaha a Jerez de la Frontera : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e tra due settimane si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e il test probante per la Yamaha a Jerez de la Frontera : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e tra due settimane si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalle sorprese delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez pochi lo avevano messo in preventivo ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Rins lotterà per il titolo» : ROMA - In Texas ha provato a contenerlo, ma senza fortuna. Nel Gp delle Americhe Valentino Rossi ha dovuto cedere il passo ad Alex Rins, che lo ha preceduto vincendo la sua prima gara in MotoGp. Da ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «C'è anche Rins per il titolo» : ROMA - In Texas non è riuscito a resistere ai suoi attacchi. Nel Gp delle Americhe Valentino Rossi ha dovuto cedere il passo ad Alex Rins, che lo ha preceduto vincendo la sua prima gara in MotoGp. Da ...

MotoGp - Dainese Riding Masters - Rossi : 'Jerez esame importante per competitività Yamaha' : Scesi in pista con il nove volte campione del mondo sono stati Guido Meda e Mauro Sanchini: "Si sono comportati bene, abbiamo girato insieme. Sanchio è molto veloce, guida di traverso come ai vecchi ...

MotoGp - Max Biaggi su Valentino Rossi : “Ammiro il lavoro che sta facendo con la Yamaha” : Secondo a 3 punti dal leader del Mondiale 2019 di MotoGP Andrea Dovizioso e con una Yamaha che gli ha permesso di ottenere due secondi posti in Argentina e negli Stati Uniti, Valentino Rossi sembra aver ritrovato il feeling perduto nelle ultime due stagioni con la M1 e i risultati sono confortanti. Parlare di 10° titolo iridato in carriera può sembrare un azzardo ma neanche tanto, riconoscendo nel campione di Tavullia la solita passione e ...

MotoGp - Max Biaggi su Valentino Rossi : “Ammiro il lavoro che sta facendo con la Yamaha” : Secondo a 3 punti dal leader del Mondiale 2019 di MotoGP Andrea Dovizioso e con una Yamaha che gli ha permesso di ottenere due secondi posti in Argentina e negli Stati Uniti, Valentino Rossi sembra aver ritrovato il feeling perduto nelle ultime due stagioni con la M1 e i risultati sono confortanti. Parlare di 10° titolo iridato in carriera può sembrare un azzardo ma neanche tanto, riconoscendo nel campione di Tavullia la solita passione e ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Non ho capito il messaggio di penalità» : ROMA - Maverick Viñales ha riconosciuto pubblicamente l'errore che ha compromesso la sua gara ad Austin, nel Gp delle Americhe. Il pilota della Yamaha, punito per una falsa partenza, ha ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Ho capito male la penalità» : ROMA - Maverick Viñales ha candidamente ammesso l'errore che ha compromesso la sua gara ad Austin, nel Gp delle Americhe. Il pilota della Yamaha, punito per una falsa partenza, ha interpretato ...

MotoGp Petronas Yamaha : Morbidelli : «Grande gara - sono contento» : AUSTIN - Franco Morbidelli è entusiasta del suo miglior risultato nella categoria regina, un solido quinto posto raggiunto alla fine della gara ad Austin. 'È stata una grande gara, sono molto contento.