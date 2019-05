MotoGp | Rossi | «Senna è stato il più carismatico di tutti»

MotoGp - Rossi : «Senna è stato più di una leggenda» : JEREZ - 'Ayrton Senna è stato il pilota più iconico della storia, per il suo carisma, il suo talento e ispirazione. Ricordo bene quel giorno, ero a Vallelunga e pensavo non fosse vero, qualcosa di ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Spagna 2019 : “Questa gara sarà fondamentale per capire se siamo davvero migliorati” : Valentino Rossi è apparso quanto mai concentrato e carico nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Il nove volte campione del mondo è consapevole di essere nel bel mezzo di un positivo avvio di annata, ma sa anche perfettamente che si trova davanti a tre giorni forse decisivi per il prosieguo della sua stagione. Il pilota di Tavullia è reduce da una bella rimonta a ...

MotoGp - Valentino Rossi chiarissimo : “non ho nessuna intenzione di vedermi intitolare una curva” : Intervenuto in conferenza stampa, Valentino Rossi ha espresso le proprie sensazioni alla vigilia del week-end di Jerez Quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp, il circus fa tappa a Jerez de la Frontera dopo una pausa di due settimane. Sfiorata la vittoria ad Austin, Valentino Rossi ci riprova sul circuito spagnolo, dove l’anno scorso faticò molto nel corso dell’intero week-end. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa, ...

MotoGp - Spagna : riscatto Marquez a 1 - 75 - Rossi e Dovizioso in salita : ROMA - Ha buttato al vento la vittoria di Austin con una caduta, ora Marc Marquez è pronto a riscattarsi nel Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp che si correrà questo week end a ...

MotoGp - Speciale 'Ho girato con Rossi' : Oggi, giovedì 2 maggio, alle 18.45 su Sky Sport MotoGP, ci sarà il primo passaggio dello Speciale di cui potete vedere un'anteprima sul video sopra riportato. Ricordiamo che da domani tutti i piloti ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con Valentino Rossi, capace di ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con un Valentino Rossi capace di ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Stiamo lavorando bene» : JEREZ - 'Jerez negli ultimi due anni è stata una pista difficile per la Yamaha, ma abbiamo fatto bene nelle ultime due gare, quindi sarà molto interessante vedere se possiamo essere forti lì'. Lo ha ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di sfida a Marquez : L’attesa era snervante e finalmente si torna a girare. Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Lungo i 4.423 metri iberici i valori andranno a delinearsi con maggior precisione. Dove eravamo rimasti? L’errore dello ...

MotoGp – Quanto guadagna Valentino Rossi? La classifica dei piloti più pagati - il Dottore staccatissimo da Marquez : Il pilota della Yamaha si piazza al secondo posto dietro Marc Marquez, completa il podio Andrea Dovizioso che precede Lorenzo e Zarco Non saranno paragonabili agli stipendi di calciatori e piloti di Formula 1, ma i compensi che Valentino Rossi e colleghi ricevono annualmente dai team di MotoGp non sono affatto male. AFP/LaPresse Stilando una particolare classifica le sorprese non mancano di certo, anche se le prime posizioni non possono ...

MotoGp – Dal ‘Grazia’ alla dolce… Penny : ecco con chi ha passato il 1° Maggio Valentino Rossi [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha trascorso una giornata di relax in vista del Gp di Jerez in programma nel pRossimo week-end Il Gran Premio di Jerez si avvicina, Valentino Rossi si prepara al quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp con l’obiettivo di centrare quella vittoria sfuggitagli di pochissimo ad Austin. Giornata di relax oggi per il Dottore, che ha pensato bene di trascorrerla in famiglia insieme a papà Graziano, il fratello Luca ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Spagna 2019 : “Amo correre in Europa - possiamo essere competitivi a Jerez” : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e nel pRossimo weekend si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Spagna 2019 : “Amo correre in Europa - possiamo essere competitivi a Jerez” : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e nel pRossimo weekend si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

MotoGp – Valentino Rossi carico per l’Europa : “da Jerez è un ‘bam bam bam’” : Valentino Rossi motivato per il Gp di Jerez de la Frontera: le sensazioni del Dottore alla vigilia del primo round europeo della stagione È tutto pronto per il primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Marquez andrá a caccia del riscatto dopo la caduta di Austin, ma gli occhi saranno puntatissimi su Valentino Rossi, che vorrà confermarsi dopo le prime tre gare positive della stagione. “Amo gareggiare in Europa perché i tracciati ...