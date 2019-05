MotoGp – Quanto guadagna Valentino Rossi? La classifica dei piloti più pagati | il Dottore

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il pilota della Yamaha si piazza al secondo posto dietro Marc Marquez, completa il podio Andrea Dovizioso che precede Lorenzo e Zarco Non saranno paragonabili agli stipendi di calciatori edi Formula 1, ma i compensi chee colleghi ricevono annualmente dai team dinon sono affatto male.AFP/LaPresseStilando una particolarele sorprese non mancano di certo, anche se le prime posizioni non possono che essere occupate dai top rider che, annualmente, si giocano il titolo mondiale. In testa si piazza Marc Marquez con 15 milioni di ingaggio percepito dalla Honda, più del doppio diche in Yamaha si ferma a 7. Ilperò può sorridere con i proventi del merchandising, che gli permette di tagliare il traguardo dei 20 milioni di entrate. Terzo posto per Andrea Dovizioso, che precede l’ex compagno di squadra Jorge ...

MarioDmDj : MotoGP, Piloti Straricchi? Quanto guadagnavano Nuvolari E Agostini? - UnaiYelow46 : RT @gponedotcom: Rossi e Vinales, una Yamaha tra luci e ombre all’esame Jerez: Valentino: “Sono curioso di vedere quanto saremo competitivi… - motoblogit : MotoGP, piloti “Paperoni”? Quanto guadagnava Nuvolari? E Agostini? -