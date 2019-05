MotoGp – La bella iniziativa di Vinales | nuovi gadget gratis a tutti i fan con il

MotoGp – Allenamento in pista e ‘abbuffate’ in bella compagnia : ecco come Valentino Rossi si prepara per il Texas [FOTO] : Valentino Rossi non si ferma mai: dopo il secondo posto in Argentina si prepara per il Texas con abbuffate in bella compagnia e allenamenti in pista Dopo il Gp d’Argentina i piloti della MotoGp si sono goduti una settimana di relax, prima di concentrarsi pienamente per il pRossimo appuntamento stagionale. Le due ruote si spostano in Texas, dove si correrà il Gp di Austin, terzo round del Motomondiale. Dopo il fantastico secondo posto ...

MotoGp - Marc Marquez : “Compagno di squadra di Valentino Rossi? Se corre fino a 50 anni… Bella la stretta di mano” : Marc Marquez ha letteralmente dominato il GP d’Argentina 2019 che si è disputato domenica scorsa sul circuito di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo è scappato via dopo poche curve e si è reso protagonista di una gara solitaria senza essere mai impensierito dagli avversari. Il Campione del Mondo ha confermato di essere imbattibile sul circuito sudamericano e dopo la sua impresa in pista si è recato a San Paolo (Brasile) per un evento ...

MotoGp – “Puttana che roba bella” - Francesca Sofia Novello svela l’arcano : ecco di chi è la citazione ‘rubata’ da Valentino Rossi in Argentina [VIDEO] : Francesca Sofia Novello euforica sui social per il suo Valentino Rossi: la fidanzata del Dottore svela l’arcano sulla citazione post gara “Puttana che roba bella!” Questa la frase pronunciata da Valentino Rossi ai microfoni Sky appena terminata la sua gara di oggi a Termas de Rio Hondo. Il secondo posto del Gp d’Argentina ha mandato in estasi il Dottore che ha voluto usare una citazione per dimostrare tutta la sua ...

Valentino Rosso MotoGp GP Argentina 2019 : “Che roba bella - sono contento : risultato importante. La battaglia con Dovizioso…” : Valentino Rossi ha conquistato il secondo posto nel GP d’Argentina 2019, il Dottore è stato eccezionale a Termas de Rio Hondo e ha conquistato un podio pesantissimo. Il pilota della Yamaha ha battagliato a lungo con Andrea Dovizioso per la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez ed è riuscito a spuntarla entrando tra i top-3 a 40 anni compiuti (impresa che non accadeva da addirittura 42 stagioni nel Mondiale MotoGP). Il nove volte ...

MotoGp - Valentino Rossi show : “puttana che roba bella questo podio. Marquez? Ah perchè non ho vinto io…” : Il Dottore si gode il secondo posto ottenuto in Argentina, mostrando la propria felicità nell’intervista post gara Valentino Rossi torna finalmente sul podio, lo fa al termine del Gp d’Argentina sverniciando nell’ultimo giro un incredulo Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha chiude al secondo posto una gara davvero perfetta, che gli permette di coronare come meglio non si potrebbe un week-end esaltante. ...

MotoGp – Dall’Igna si congratula con Dovizioso e Rossi : “una bella sfida - sempre corretta” : Gigi Dall’Igna soddisfatto del risultato del Gp d’Argentina: le parole del direttore generale Ducati Corse dopo il terzo posto di Dovizioso a Termas de Rio Hondo Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Argentina: il campione del mondo in carica di MotoGp ha fatto il vuoto dietro di sè dopo una partenza impeccabile a Termas de Rio Hondo, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle, col duello tra Dovizioso e Valentino Rossi, al ...

MotoGp Qatar - Dovizioso : 'Bella vittoria'. Rossi : 'Resto preoccupato' : Tuttavia, il secondo posto di Losail rappresenta un ottimo risultato nell'economia generale di un'annata che prevede ancora moltissimi GP e pertanto il piazzamento odierno è prezioso. Infatti nel ...