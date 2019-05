MotoGP | GP Spagna 2019 | Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di

MotoGP - GP Spagna 2019 : la guida tv del fine settimana. Orari - streaming - programmazione TV8 e Sky : Manca ormai solo un giorno al via ufficiale del weekend del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale di un Motomondiale che comincia il lungo tour europeo estivo. I migliori centauri del Pianeta si apprestano a scendere in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera in un weekend di gara molto significativo e importante per gli equilibri del campionato nella classe regina. Dopo il clamoroso passo falso di Marc Marquez in ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Spagna : Dopo le due settimane di sosta post-Austin, il Mondiale MotoGP 2019 sbarca finalmente in Europa per disputare il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Dopo quanto accaduto in Texas, e nel complesso nei primi tre appuntamenti della stagione, la gara andalusa racchiude in sé numerosi spunti di interesse, sotto ogni punto di vista. Andiamo, quindi, ad analizzare i cinque più importanti. 1 Marc Marquez avrà la sua ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : l’avvio da incubo di Andrea Iannone con l’Aprilia. Urge una svolta sin da Jerez : Il Motomondiale sta per affrontare il quarto round della stagione ed è tempo di un primo bilancio per quanto riguarda il primo scorcio dell’avventura di Andrea Iannone con l’Aprilia. L’abruzzese classe 1989, reduce dalla bocciatura in Suzuki nella passata stagione, non è ancora riuscito ad adattarsi nel migliore dei modi alla nuova moto e continua a faticare oltremodo anche nel confronto diretto con il compagno di squadra Aleix ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “La nostra competitività è cresciuta. A Jerez possiamo fare meglio che in passato” : Dopo una pausa, il Motomondiale torna protagonista e il palcoscenico sarà quello di Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato iberico potrebbe iniziare un altro campionato, visto il filotto di weekend che attende i team. La situazione nella classe regina è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “La nostra competitività è cresciuta. A Jerez possiamo fare meglio che in passato” : Dopo una pausa, il Motomondiale tornata protagonista e il palcoscenico sarà quello di Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato iberico potrebbe iniziare un altro campionato, visto il filotto di weekend che attente i team. La situazione nella classe regina è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Amo correre in Europa - possiamo essere competitivi a Jerez” : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e nel pRossimo weekend si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Amo correre in Europa - possiamo essere competitivi a Jerez” : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e nel pRossimo weekend si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Jorge Lorenzo e la scarsa adattabilità ai cambiamenti. Anche in Honda lo stesso film vissuto in Ducati : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno condizionando il lento processo di adattamento di Lorenzo alla nuova moto, dopo le esperienze ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi deve crederci! Parole d’ordine : regolarità e podio ad ogni gara. Il sogno Mondiale non è un miraggio : Valentino Rossi è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP con la chiara intenzione di proseguire in questo suo ottimo avvio di stagionale. Dopo la splendida rimonta (dal 14esimo al quinto posto) di Losail, ed i due secondi posti tra Argentina e Stati Uniti, il nove volte campione del mondo si coccola la sua piazza d’onore in classifica generale, a soli tre punti da Andrea Dovizioso, ma con ben sei lunghezze ...

MotoGP in streaming - GP Spagna 2019 : programmazione SKY e TV8. Orari - dirette e differite. Cosa vedere gratis e in chiaro : Il weekend del Gran Premio di Spagna 2019 del Motomondiale è ormai alle porte. Sul tracciato di Jerez de la Frontera tutto è pronto per il quarto capitolo di questa avvincente stagione, con 25 punti in palio che inizieranno a dire molto sul futuro dei protagonisti. La pista è storica e molto conosciuta dai piloti, per cui ci attendiamo grande spettacolo sin dalle prime sessioni di prove libere. In MotoGP, per esempio, Andrea Dovizioso e ...

Diretta MotoGP Jerez (Spagna) 2019 : streaming - tv e replica : Diretta MotoGP Jerez (Spagna) 2019: streaming, tv e replica Domenica 5 Maggio alle ore 14:00 torna l’ appuntamento con la Moto Gp di Jerez. I piloti torneranno quindi in pista per giocarsi un mondiale ancora tutto da decidere. Diretta Moto Gp Jerez (Spagna) 2019: il circuito Il circuito di Jerez è un autodromo situato nella regione della Andalusia, inaugurato nel 1985 e intitolato al motociclista spagnolo Angel Nieto scomparso ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Alex Rins - la mina vagante per il Mondiale. Suzuki agile e maneggevole - prossime gare decisive : Il Motomondiale si appresta ad affrontare la quarta prova della stagione nel primo appuntamento della lunghissima estate europea che comincia proprio questo fine settimana a Jerez de la Frontera, in occasione del Gran Premio di Spagna 2019. Tra i vari padroni di casa a caccia di un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico bisogna prendere sicuramente in considerazione Alex Rins, vera e propria rivelazione di questo avvio di Campionato ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...

MotoGP – Jorge Lorenzo in Spagna per far bene : “sono concentrato su Jerez da inizio stagione” : Jorge Lorenzo motivato a far bene davanti al suo pubblico di casa: le sensazioni del maiorchino della Honda alla viglia del Gp di Jerez de la Frontera La prima gara europea della stagione 2019 di MotoGp è alle porte: i piloti sono pronti per sfidarsi a Jerez de la Frontera, dopo le prime tre appassionanti gare. In Spagna occhi puntati su Jorge Lorenzo, che davanti al suo pubblico di casa, su un circuito che ama tanto, vuole far bene e ...