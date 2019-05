Mosca | mai chiesto a Maduro non fuggire

corrieredellosport

(Di giovedì 2 maggio 2019) ANSA, -, 2 MAG - Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov smentisce la notizia diffusa dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo secondo cuiavrebbe convinto il presidente venezuelano ...

