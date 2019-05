Morto operaio colpito da blocco cemento

Schiacciato da un blocco di cemento nel giorno della festa del lavoro : Morto operaio : Alessandro Ziliani, 50enne di Bergamo, è rimasto coinvolto in un gravissimo infortunio a Chiavenna Landi nel pomeriggio del...

Incidenti sul lavoro : un operaio Morto a Livorno - un altro nel Cuneese - : Questa mattina un marittimo di 51 anni è deceduto mentre guidava un muletto a bordo di una nave della compagnia Moby, attraccata al porto toscano. A Savigliano, in Piemonte, un 44enne ha perso la vita ...

Morto operaio in porto Livorno - aveva 51 anni : Incidente mortale sul lavoro nel porto di Livorno dove ha perso la vita un operaio 51enne a bordo di una nave della compagnia Moby attraccata alla Calata Carrara. L'incidente e' accaduto oggi verso le 10.30. Secondo una prima ricostruzione della polizia di frontiera intervenuta sul posto, l'uomo, dipendente Moby, originario di Torre del Greco (Napoli), stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando si e' ...

Un operaio di 28 anni Morto oggi sul lavoro - nel Varesotto - : Milano, 23 apr., askanews, - Un uomo di 28 anni è morto per un incidente sul lavoro in un'azienda di Taino, nel Varesotto . Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto alle 8.00 ...

Incidenti lavoro - Morto operaio 28enne : ANSA, - VARESE, 23 APR - Un operaio di 28 anni è morto dopo essere scivolato da una scala, all'interno di una camera interrata in un'azienda di lavorazioni plastiche, questa mattina a Taino, Varese,. ...

Giugliano - operaio Morto schiacciato da un muletto mentre lavorava : La vicenda si è verificata nella giornata di ieri, quando Aniello Russo è stato travolto da un muletto mentre si apprestava a svolgere le sue mansioni al lavoro. L'uomo di 52 anni, era un dipendente del Consorzio Unico di Bacino e in quella giornata stava svolgendo il suo lavoro come tutti gli altri giorni, ma mai si sarebbe aspettato di essere travolto da un muletto. Un operaio di una ditta esterna alla sua non si è infatti accorto della sua ...