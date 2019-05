Milano | Sala | ' furioso per parte politica che tollera striscione Mussolini'

Milano - corteo Primo maggio. Sala : "Grazie ai lavoratori e a chi ne difende i diritti" : Milano, 1 maggio 2019 - Al via il tradizionale corteo del Primo Maggio, Festa dei lavoratori, per le vie del centro città . Alle 9, i partecipanti hanno iniziato a sfilare dai Giardini Indro ...

Milano - riapre la Sala delle Asse - il capolavoro di Leonardo da Vinci al Castello Sforzesco : Leonardo tra Natura, Arte e Scienza a cura di Claudio Salsi , concepita attorno a una rigorosa selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci e di altri maestri del Rinascimento che mostrano ...

Milano - Sala ricorda Ramelli : «Tragedia condivisa - ma ora basta tensioni» : Dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo. C'era un ragazzo, 18 anni, iscritto al Fronte della Gioventù. Un commando di Avanguardia operaia lo ha aspettato sotto casa, lo ha massacrato a colpi di spranga. Sergio Ramelli muore 48 giorni ...

Tensione per i neofascisti a Milano - la Questura blinda zona Città Studi. Sala "preoccupato" : Sala ha poi ribadito l'impegno della politica: 'Noi politici abbiamo questa responsabilità: riportare il dialogo alle regole del civile dibattito ed evitare di far sì che sfocino in atti vandalici e ...

Fiera cannabis a Milano - il manifesto “Io non sono una droga” scatena polemiche. Sala : “Messaggio sbagliato e pericoloso” : L’immagine stilizzata di una foglia di marijuana sovrapposta a quella del Duomo di Milano. E una scritta in maiuscolo: “Io non sono una droga”. È il manifesto pubblicitario, comparso in questi giorni per le strade della città meneghina, che ha trasformato in un caso politico la 4.20 Hemp Fest – International cannabis Expo, la Fiera internazionale della canapa prevista dal 3 al 5 maggio agli East End Studios di via Mecenate. Una manifestazione ...

25 aprile : Grimoldi (Lega) - 'Milano di Sala e del Pd è antisemita' : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - "Al posto che criticare le assenze di esponenti leghisti forse la Milano democratica di Sala e della sinistra dovrebbe scusarsi, anche questo 25 aprile, per i vergognosi insulti dal loro corteo alla Brigata Ebraica. Peraltro il solito film già visto ogni 25 aprile a Mil

25 aprile - Sala : 'Milano ha il dovere di essere la città più antifascista d'Italia' : Giuseppe Sala celebra il 25 aprile e sottolinea il no di Milano al fascismo. Dal palco di Piazza Duomo il sindaco del capoluogo lombardo sottolinea: 'Tutti ci guardano. Milano ha il dovere di essere ...

Manifestazione a Milano - in 70 mila per il 25 Aprile. Sala : «Milano sempre in prima fila» : La ricorrenza della Liberazione. In piazza Duomo il ritrovo con gli interventi. Slogan e bandiere, ma anche insulti alla Brigata Ebraica dai gruppi pro Palestina. Stoccata di Landini a Salvini: «La lotta alla mafia non è solo oggi»

25 aprile - migliaia in corteo a Milano : sfilano anche Sala e Zingaretti. Raggi a Roma con l’Anpi accolta da applausi e fischi : migliaia di persone a Milano per il tradizionale corteo del 25 aprile. La folla, nonostante la pioggia, si è radunata a corso Venezia e percorrerà le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Qui sono previsti gli interventi conclusivi. Partecipano, fra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. In corteo anche il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Le risposte più belle alle ...

Milano - Sala coccola gli immigrati e loro gli occupano lo stabile : Milano - Via Sammartini è una lunga via che costeggia il lato Ovest dei binari della Stazione Centrale. Percorrendola tutta si arriva alla Caritas Ambrosiana e a un Hub di prima accoglienza per migranti, ma qualche centinaia di metri prima ci si abbatte nello stabile abbandonato dell'ex mercato del pesce. Lo scenario è tetro.Di proprietà del Comune e dunque dei cittadini di Milano, confinante con le cucine di MilanoRistorazione, a una decina di ...

Milano - Sala : davanti abbiamo 10 anni di crescita : Il sindaco Sala: "Milano ha davanti 10 anni di crescita. Lo dico con sicurezza, perchè vedo come si muove l'imprenditoria, il settore del real estate"