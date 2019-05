Migrazioni animali spettacolari e dove vederle

siviaggia

(Di giovedì 2 maggio 2019) A percorrere interi chilometri da una parte all'altra del mondo, non sono solo balene o uccelli: esistono infattiesempi meno conosciuti di migrazione animale. Mettetevi comodi e ...

temporaryuser20 : RT @MimmoGigliotti: Solo #dueparole: #TempoScaduto. Specie animali quasi estinte, ghiacciai millenari si sciolgono, migrazioni per desertif… - vilmaparenti : RT @MimmoGigliotti: Solo #dueparole: #TempoScaduto. Specie animali quasi estinte, ghiacciai millenari si sciolgono, migrazioni per desertif… - Venjem : RT @MimmoGigliotti: Solo #dueparole: #TempoScaduto. Specie animali quasi estinte, ghiacciai millenari si sciolgono, migrazioni per desertif… -