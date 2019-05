Meteo | tempeste | tornado e inondazioni seminano il caos e devastano il cuore degli USA

Meteo - la sabbia del Sahara offusca il cielo in Europa : tempeste in Polonia - coltre scura dalla Grecia alla Svezia [FOTO e VIDEO] : La sabbia e la polvere provenienti dal Sahara continuano a diffondersi verso nord ed est in Europa. La nube di sabbia e polvere continua ad avanzare sull’Atlantico, dirigendosi verso Islanda e Groenlandia. Una lunga lingua di sabbia si estende dalla Scandinavia meridionale fino alla Turchia, attraversando l’Europa centrale e sudorientale. Nel frattempo, grandi quantità di sabbia persistono sul Mediterraneo meridionale, centrale e orientale, ...

Meteo - furiose tempeste con grandine e inondazioni in Texas : 3 morti - un ferito e gravi danni [FOTO e VIDEO] : Il sistema di tempeste, che ha provocato 3 vittime e un ferito oltre a numerosi danni nel Texas settentrionale e occidentale, ha anche scaricato piogge torrenziali sul Dallas-Fort Worth Metroplex. In un’ora sono caduti oltre 38mm di pioggia a Fort Worth. 3 persone hanno perso la vita dopo aver guidato attraverso l’alto livello raggiunto dall’acqua, dalla quale sono state spazzate via a sud di Dublin. Il Fort Worth Fire Department ha risposto a ...

Meteo - violente tempeste in Messico : animali morti a causa di grandine grande come palle da baseball [FOTO e VIDEO] : Forti tempeste hanno colpito il Texas nei giorni scorsi, dove due bambini hanno perso la vita a causa di un albero caduto sull’auto su cui stavano viaggiando insieme ai genitori. Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi stati del sud degli Stati Uniti, lasciando migliaia di persone senza energia elettrica e il maltempo ha raggiunto anche il Messico. In particolare, nello stato di Coahuila, al confine con il Texas, è ...

Previsioni Meteo Aprile - clamorosa rottura stagionale : Tempeste di Primavera sull’Italia - gelo in Europa con neve a Londra e Parigi : Previsioni Meteo Aprile – Dopo un bimestre (Febbraio-Marzo) eccezionalmente secco e soleggiato su gran parte d’Italia e soprattutto al Centro/Nord dove fiumi e laghi si trovano ai minimi storici al punto che il lago di Pontechianale ha restituito i ruderi della “borgata fantasma”, la situazione Meteo cambierà clamorosamente nella prima settimana di Aprile quando si verificherà una vera e propria “rottura” ...

Rapporto annuale WMO : tutti i DATI sul clima e gli eventi Meteo estremi del 2018 tra ondate di caldo e freddo - incendi - cicloni e tempeste : Ogni anno, l’Organizzazione meteorologica Mondiale (WMO) pubblica la “WMO Annual Statement on the Status of the Global climate” attraverso i DATI forniti dai Servizi Nazionali meteorologici e Idrologici e altre organizzazioni nazionali e internazionali. Da oltre 20 anni, questi rapporti vengono pubblicato per informare i governi, le agenzie internazionali e altri partner della WMO e il pubblico generale sul clima globale e le importanti tendenze ...