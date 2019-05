Messi | punizione-capolavoro o barriera messa male? Ecco il video che toglie ogni dubbio

Messi - Del Piero e la magia della punizione al Liverpool : "Da 27 metri...". Sapete la velocità della palla? : Stupisce il mondo, Leo Messi, e stupisce anche chi magie come le sue era abituato a farle. L'argentino ha messo a segno la rete numero 600 con il Barcellona con una pazzesca punizione per il 3-0 al Liverpool che, salvo miracoli inglesi ad Anfield, consegna l'ennesima finale di Champions League ai ca

Barcellona - Messi fa impazzire il mondo : la sua punizione vola a 90 - 99 km/h : Imbarazzante. Anzi, no. Im-ba-raz-zan-te . Davanti agli occhi di 98.299 privilegiati, ieri sera, Leo Messi ha incantato - una volta di più - il mondo nel delirio del Camp Nou. Ha regalato lo stupore di giocate divine, ha inaugurato spazi e geometrie agli umani sconosciute, gli è venuto facile giocare in un altro tempo, in un altro spazio, in ...

Highlights Barcellona-Liverpool 3-0 : VIDEO - gol e sintesi. Punizione capolavoro di Messi : Il Barcellona ha sconfitto il Liverpool per 3-0 nella semifinale d’andata della Champions League, i Campioni di Spagna hanno ipotecato la qualificazione all’atto conclusivo del massimo torneo continentale grazie a una rotonda vittoria contro la compagine catalana propiziata dai suoi uomini di lusso: Suarez ha sbloccato il risultato, poi Messi si è scatenato con una doppietta condita da una magia su Punizione che lo ha lanciato verso ...

LIVE Barcellona 3-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : Messi manda al tappeto il Liverpool con una punizione da fantascienza : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

Messi imita Maradona : gol su punizione contro l’Espanyol [VIDEO] : Lionel Messi non smette di stupire. Doppietta e show nel derby contro l’Espanyol: altra rete su punizione per l’argentino. Secondo gol a chiudere la partita all’89esimo su assist di Malcom. Ma è la prima rete ad essere un gioiello. Al 71′, punizione meravigliosa, con un tocco morbidissimo che ha ricordato il gol di Diego Armando Maradona contro la Juventus o i cucchiai di Panenka, ex calciatore ceco. In basso il ...