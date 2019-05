Messi | Del Piero e la magia della punizione al Liverpool | Da 27 metri

Messi - pugno a Fabinho? Petizione dei tifosi del Liverpool per chiedere la squalifica : L'obiettivo, adesso, è quello di non doverlo affrontare nuovamente. Perché dopo la prestazione monstre con cui Messi ha condotto il suo Barcellona alla vittoria contro il Liverpool - un 3-0 ...

Messi segna al Liverpool - Mendy esagera : dito medio ai rivali in Premier del City. VIDEO : Spettacolo targato Messi nella semifinale d'andata di Champions, 3-0 del Barcellona inaugurato dall'ex Suarez e ritoccato dalla Pulga a quota 600 gol in carriera. Facile tap-in e clamorosa punizione ...

Messi segna a tutti - o quasi : ci sono nove "superstiti" della Pulce : Marco Gentile Lionel Messi nella sua proficua carriera, a livello di reti segnate, non hai mai realizzato un gol a Inter, Udinese, Benfica, Rubin Kazan ed altre quattro squadre Lionel Messi, con la doppietta di ieri al Liverpool, ha segnato la bellezza di 600 reti in carriera con il Barcellona in 683 presenze complessive. Il fuoriclasse argentino vive il continuo dualismo con il collega-rivale Cristiano Ronaldo che qualche giorno ...

Il mondo ai piedi di Messi : 'Il Papa del calcio' : Roma, 2 mag., askanews, - 'Messi è il Papa del calcio'. Così il quotidiano spagnolo 'As',titola sulla magica serata del Barcellona che, trascinato dal numero dieci argentino, al Nou Camp contro il ...

Balotelli punge Ronaldo 'Per il bene del calcio non paragonatelo a Messi' : e chi si paragona con lui? Lui e Leo i due più forti al mondo, ma ragazzi Messi è di un altro pianeta'.

Tentazione respinta - la clamorosa ammissione di Del Bosque : “provammo a convincere Messi a giocare per la Spagna” : L’ex ct delle Furie Rosse ha rivelato come la Federazione spagnola provò in passato a convincere Messi a giocare per la Roja Lionel Messi avrebbe potuto giocare con la Spagna, se solo avesse accettato la corte serrata messa in atto da Vicente Del Bosque e dalla Federazione iberica. LaPresse/Fabio Ferrari A rivelarlo è proprio l’ex ct campione del mondo nel 2010 che, intervenuto ai microfoni di una radio argentina, ha rivelato ...

