Mentre ero via | la quinta puntata anticipazioni della fiction con Vittoria Puccini

(Di giovedì 2 maggio 2019) Dopo lo stop per la partita di semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, torna ladi Rai1 cone ideata da Ivan Cotroneo dal titoloero via. Lae punultimaprevista per il 25 aprile è slittata al 2 maggio alle 21,25 sempre su Rai1. Imperdibile l’appuntamento perché siamo allae penultimaero via, trama generale:Di notte, in una villa sul Lago di Garda, si consuma una tragedia che ha le sembianze di un drammagelosia. Monica Grossi (), una bellissima e facoltosa donna alle soglie dei quarant’anni, è testimone di una brutta colluttazione in cui perdono la vita il marito, Gianluca Grossi (Paolo Romano), manager dell’azienda farmaceutica di famiglia, e Marco De Angelis (Ugo Piva), avvocato con cui la donna intesseva una relazione clandestina. Monica si ...

