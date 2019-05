Meloni | Il governo sul lavoro sta sbagliando tutto

Meloni sgambetta la Lega sulla Capitale ma sogna un nuovo governo sovranista : Roma - È il proporzionale, bellezza. Giorgia Meloni guarda a Matteo Salvini per il suo progetto di "un grande partito sovranista e conservatore", ma per le europee che si avvicinano ognuno correrà per suo conto e Fdi ha bisogno di rimarcare la sua identità e il suo radicamento nella Capitale. Anche contro la Lega, annunciando che voterà la norma Salva Roma. Rimane l'obiettivo di far cadere il governo gialloverde, facendone esplodere le ...

Giorgia Meloni svela i suoi piani : 'Governo con la Lega' e non cita Berlusconi : Le ultime elezioni politiche hanno indubbiamente cambiato tanti equilibri che da anni resistevano all'interno delle coalizioni italiane. Da una parte c'è un centrosinistra dove il Pd, dopo aver raccolto i cocci derivanti da una batosta, sta provando a riorganizzarsi sotto la guida di Zingaretti. Dall'altra c'è un centrodestra dove le cose sono radicalmente cambiate. L'avvento di Matteo Salvini ha praticamente spodestato Silvio Berlusconi e Forza ...

Meloni : 'Votatemi per far fuori i 5 stelle dal Governo'. Ma su Roma dà ragione a loro : Non capisco davvero - sostiene Meloni - come si faccia a votare contro una cosa del genere, se questa è la norma la voto io, la vota Fratelli d'Italia, è sbagliato che la politica sia divisa su una ...

Meloni : governo trovi altro su cui litigare e non facendo ripicche su pelle romani : Roma – “Sul Salva-Roma aspetto di leggere le norme perche’ con questo governo non si sa mai. Se si tratta, come affermano fonti governative, di spostare la gestione del debito della Capitale dal governo al Comune, consentendo cosi’ al Comune di rinegoziare gli interessi con le banche, davvero non capisco come si faccia a votare contro. Se e’ questa la norma, annuncio il voto di Fratelli d’Italia. Il governo ...

Giorgia Meloni : "Votatemi per far fuori i 5 stelle dal Governo". Ma su Roma dà ragione a loro : Giorgia Meloni vuole arrivare a Palazzo Chigi. Con Matteo Salvini, senza il Movimento 5 stelle. "Tanti cittadini che incontro mi dicono 'basta con i Cinque stelle al governo'. A loro e a tutti gli italiani che la pensano allo stesso modo dico di votare il 26 maggio per Fratelli d'Italia: in questo modo costruiranno i presupposti per un'altra maggioranza. E ovviamente ognuno dovrà poi fare i conti con la maggioranza che chiedono gli ...

Silvio Berlusconi - la sentenza dei sondaggisti sul governo Salvini-Meloni : "Senza il Cav - resta un sogno" : Il piano di Giorgia Meloni che è emerso dalla convention al Lingotto di Torino su un futuro governo a guida Lega-Fratelli d'Italia si deve scontrare contro la bocciatura dei sondaggisti. Come riporta il Tempo, l'idea di puntare a un esecutivo senza Forza Italia, quindi senza Silvio Berlusconi, nel c

"Un governo Lega-FdI? Non esiste" La Meloni non è nei piani di Salvini : La Lega respinge al mittente le avances di Fratelli d'Italia. I vertici del Carroccio - secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate molto vicine a Matteo Salvini - "non considera nemmeno l'ipotesi di un esecutivo con Giorgia Meloni". A parte... Segui su affaritaliani.it

Meloni : "Subito al voto dopo le europeeGoverno con la Lega. Roma capitale Ue" : L'intervento di Giorgia Meloni in chiusura del raduno FdI: "Governo con la Lega dopo le europee. Flat tax per tutti, con M5s sono tornati i marxisti. Pd? Gli zerbini d'Europa" Segui su affaritaliani.it

Meloni e Toti archiviano Berlusconi : “Dopo le Europee governo con la Lega” : È una doppia sfida quella che Giorgia Meloni lancia al Lingotto di Torino. La prima è delegittimare l’alleanza di governo Lega-M5S. La seconda, meno esplicita, è di erodere voti agli alleati di Forza Italia per rifondare un nuovo centro-destra. «Dopo le Europee questo governo non avrà più margini di vita. Si andrà a nuove elezioni e penso avremo la...

