Meghan Markle | il royal baby si chiamerà Allegra?

Meghan Markle - il royal baby potrebbe avere un nome italiano perché Lady Diana... : attesa per il royal baby. Mentre il Regno Unito e tutto il mondo continuano ad aspettare notizie sulla nascita del primo figlio di Meghan e Harry, duchi del Sussex, si scatena la caccia anche al nome che avrà il pargolo. Secondo i sempre ben informati ...

Meghan Markle - presentatore britannico rivela : 'So che il bimbo è già nato' : Il royal baby è già nato in gran segreto? Secondo Chris Evans, presentatore britannico, sembrerebbe proprio di sì. Evans, 53 anni, quest mattina nel suo Virgin Radio Breakfast ha dichiarato: 'So che ...

Meghan Markle - il Royal Baby potrebbe avere un nome italiano grazie a Lady Diana : Come si chiamerà il figlio di Meghan Markle ed Harry? Mentre i fan attendono l’annuncio della nascita del Royal Baby, il mistero si infittisce e spunta un nome italiano, omaggio a Lady Diana. Il secondogenito di Lady D è molto legato al ricordo della madre e più di una volta ha voluto omaggiarla con piccoli pensieri, rendendola partecipe dei momenti importanti della sua vita. La Principessa era presente a modo suo alle nozze con Meghan ...

Meghan Markle - forse nome africano per il royal baby Sussex : tra i favoriti Diana e Arthur : Il royal baby Sussex di Meghan Markle ed Harry si potrebbe chiamare Allegra o Diana se femmina, oppure Arthur o Albert se fosse maschio. Il toto-nome per il figlio o la figlia dei duchi di Sussex entra nel vivo dal momento che il travaglio di Meghan Markle potrebbe essere già iniziato. Allegra o Diana se royal baby Sussex sarà femmina La cerchia dei nomi possibili per il royal baby figlio di Meghan ed Harry si restringe sempre più, mentre la ...

Meghan Markle - il royal baby potrebbe avere un nome italiano perché Lady Diana... : Meghan Markle e Harry, attesa per il royal baby. Mentre il Regno Unito e tutto il mondo continuano ad aspettare notizie sulla nascita del primo figlio di Meghan e Harry, duchi del Sussex, si scatena...

Meghan Markle sarebbe in travaglio : potrebbe nascere una femminuccia di nome Allegra : Una femminuccia di nome Allegra per Meghan Markle e Harry. La gravidanza della duchessa di Sussex sta catalizzando su di sé sempre di più le attenzioni dei media e, con l'avvicinarsi della data presunta parto (DPP) dell'attrice americana, i rumors si stanno facendo sempre più pressanti, insistenti e chiari. Al contempo, fioccano le previsioni e le scommesse sul nome del nascituro, con Allegra che starebbe scalando posizioni qualora fosse una ...

Meghan Markle - il royal baby è gia nato? La Regina Elisabetta in visita a Frogmore Cottage : È nato? E' la domanda che tutti si chiedono. Da settimane il royal baby tiene banco su pagine di giornali e in tv. E oggi l'ultima indiscrezione: la Regina Elisabetta, stando al The...

Meghan Markle : il parto costa una fortuna tra corsi feng shui e cibo bio : Meghan Markle in travaglio per il parto del royal baby Sussex: questi i rumors più accreditati che vedono la duchessa pronta per il "royal delivery" già entro questa notte. Una gravidanza diversa da quelle di Kate Middleton, ma ugualmente costosa. La duchessa di Cambridge, infatti, ha scelto di dare alla luce i suoi tre figli nell'ala privata (Lindo Wing) del St. Mary Hospital di Londra in cui una sola notte costerebbe circa 25 mila sterline. La ...

Meghan Markle - visita a sorpresa della Regina a Frogmore House : mistero sul parto : La Regina Elisabetta II ha visitato "a sorpresa" Meghan Markle a Frogmore Cottage: il parto del royal baby Sussex sta diventando una questione davvero bollente. Tutto ciò che riguarda Meghan Markle, ora ancor più di prima, ha una risonanza particolare, soprattutto se a muoversi è The Queen. Nonostante questa visita, però, nulla trapela fuori dalle mura che proteggono i duchi di Sussex da sguardi indiscreti, gossip sfrenato e stampa in perenne ...

La Regina visita a sorpresa Meghan Markle : Prima ospite a sorpresa per Meghan Markle nel Frogmore Cottage: la Regina Elisabetta II ha fatto visita alla futura mamma. Come riporta l' Express , la sovrana - insieme a una delegazione composta da ...

Kate Middleton : la Regina le fa un regalo inaspettato - poi fugge da Meghan Markle : La Regina Elisabetta fa un regalo inaspettato a Kate Middleton, poi fugge da Meghan Markle. L’ottavo anniversario delle nozze con William è stato particolarmente speciale per la duchessa di Cambridge, che ha ricevuto un riconoscimento molto importante da parte di The Queen. La Sovrana ha deciso di nominarla Dama di Gran Croce. Si tratta della più alta onorificenza dell’Ordine vittoriano concessa solamente a pochissime persone. Basi ...

Meghan Markle è in travaglio : gli indizi sul parto imminente : Meghan Markle è in travaglio? Gli ultimi indizi fanno pensare che il parto sia imminente e che presto la duchessa di Sussex e il marito accoglieranno il Royal Baby. Ad allertare i sudditi inglesi alcuni indizi inequivocabili. Primo fra tutti una scorta di auto della polizia che percorreva la strada fra Frogmore Cottage, dove Meghan si trova ormai da diverse settimane, e l’ospedale. Secondo il Mirror infatti l’ex star di Suits è ...

«Meghan Markle è in travaglio» : ecco gli indizi che hanno allertato i sudditi : Meghan Markle potrebbe essere in travaglio. Secondo alcuni fan della duchessa di Sussex ci sarebbero degli indizi che fanno pensare all'imminente nascita del royal baby. Sarebbe presente infatti...

Royal baby - il piano di Meghan Markle : parto a casa ma… : Royal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingRoyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingYoga e meditazione per ...