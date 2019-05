ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019)ha chiuso il bilancio 2018 con un utile di 471 milioni (risultato sul quale ha inciso anche la svalutazione per i cambiamenti relativi alla cessione del business pay e la consistente plusvalenza per la cessione di EiTowers, la società delle torri di trasmissione: al netto di queste poste straordinarie il risultato segnerebbe un saldo positivo di 97 milioni). I ricavi sono arrivati a 3.402 milioni (-4%), di cui il 29% ottenuti in Spagna da Telecinco. La situazione economica è migliorata, evidentemente grazie al contenimento dei costi che ha più che compensato il calo dei ricavi (la pubblicità nel 2018 è aumentata di +0,8%); una situazione del tutto diversa da quella fatta registrare nel 2016, dove si registrò un’impennata dei ricavi ma anche una consistente perdita. La posizione finanziaria netta si è quasi dimezzata, ed è ora pari al 26% del patrimonio. Da segnalare infine che ...

ilfattoblog : Mediaset va a gonfie vele. Ma alle porte c’è ‘l’altra tv’ a sfidarla - ecomy_it : Mediaset va a gonfie vele. Ma alle porte c’è ‘l’altra tv’ a sfidarla - TutteLeNotizie : Mediaset va a gonfie vele. Ma alle porte c’è ‘l’altra tv’ a sfidarla -