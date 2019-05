Mattarella e Macron celebrano l' amicizia “indistruttibile” tra Italia e Francia

Mattarella in Francia - Macron : 'Nostra amicizia è indistruttibile' | : Il presidente della Repubblica, dopo una visita a Notre Dame, si è spostato ad Amboise dove Leonardo da Vinci morì nel 1519. Ad accoglierlo, il presidente francese. "Se abbiamo fatto la pace tra ...

Macron a Mattarella - forte legame : ANSA, - AMBOISE, FRANCIA,, 2 MAG - "Il legame tra i nostri due Paesi e i nostri cittadini è indistruttibile. E' molto più forte e più profondo di quanto non lo sia tra noi al nostro livello": lo ha ...

Mattarella va da Macron per celebrare Leonardo e riportare serenità sull'asse Roma-Parigi : La visita a Parigi del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci è l’occasione per provare a riportare serenità nei rapporti diplomatici con la Francia. Dopo i litigi sulla Tav, sul sostegno del M5s ai gilet gialli, la disputa Fin

Mattarella a Notre-Dame poi con Macron per far ripartire dialogo : Le difficolta' restano ma il dialogo e' ripartito e Sergio Mattarella intende consolidare la ritrovata serenita' nei rapporti diplomatici con la Francia dopo la crisi di febbraio, quando il governo francese richiamo' il suo ambasciatore. La frizione fu superata da una telefonata il 12 febbraio di Emmanuel Macron al Capo dello Stato, e oggi il Presidente, invitato dallo stesso Macron, giunge a Parigi per una visita a Notre-Dame, danneggiata ...