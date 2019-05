Marte | cartoline di albe e tramonti blu sul Pianeta Rosso GALLERY

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) La missione InSight della NASA ha inviato alla Terradisu. In alcune immagini viene mostrato come apparirebbe il paesaggio se venisse osservato dall’occhio umano (isul, come già rivelato da Curiosity, colorano il cielo di blu) ed inoltre si può notare che il disco solare appare più piccolo, pari a circa due terzi delle dimensioni a cui siamo abituati sulla Terra. Il lander ha azionato la fotocamera montata sul braccio robotico tra il 24 e il 25 aprile, all’alba e al tramonto: le immagini sono state pubblicate sia in versione originale, sia nella versione corretta cromaticamente, in modo da apparire come l’occhio umano percepirebbe tali fenomeni su. Suil cielo del tramonto si tinge di blu e non dia causa della presenza delle minuscole particelle di polvere nell’atmosfera marziana che ...