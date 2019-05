vanityfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) Sarebbe stata una ragazza a dare il primo colpo al muro di omertà sulla vicenda di Antonio Stano, il pensionato dimorto il 23 aprile dopo essere stato per mesi vittima delle aggressioni di una baby gang del paese del tarantino. Grazie a questa prima testimonianza la polizia ha disposto il fermo di otto ragazzi, tra cui sei minorenni, per i reati di tortura con l’aggravantecrudeltà.La sedicenne è andata dalle forze dell’ordine la sera del 12 aprile con la madre. Ai poliziotti ha mostrato i video chericevuto via Whatsapp. Erano due dei video che mostravano gli abusi del gruppo su Stano. Durante l’interrogatorio la ragazza ha identificato alcuni delle persone riprese, fra cui il fidanzato che era già stato convocato nell’inchiesta.È stata la prima testimonianza ufficiale di fatti che pare quasi l’intero paese conoscesse, grazie proprio ai video ...

allnews24eu : Manduria, la scuola aveva denunciato e ci sono le prime confessioni della violenza - AllNews24 - Sarebbe stata u… -