Mamma nega il cellulare alla figlia di nove anni | la piccola si chiude in camera e si

(Di giovedì 2 maggio 2019)Il tutto perché sua madre Jennifer, dopo averla messa in castigo e sgridata, le ha impedito di usare il. Una tragedia, avvenuta a New York nel quartiere del Bronx: Heaven si è legata una cintura intorno al collo e si è tolta la vita, dopo che lale aveva detto che era troppo presto per usare lo smartphone. È stata proprio la, scrive il New York Post, a scoprire il cadavere della bambina.Il dramma è avvenuto sabato: secondo il racconto di alcuni vicini, la bambina era la piùdi quattro fratelli, di solito sempre incollati al loro smartphone. Non è chiaro se prima di togliersi la vita abbia lasciato un biglietto. La ragazzina si era svegliata presto e aveva chiesto il telefono per collegarsi a YouTube, ma la madre glielo aveva proibito per l’orario inappropriato. La bimba, trasportata in ospedale a St. Barnabas, non ce l’ha fatta a salvarsi: ...

