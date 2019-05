Malore mentre fa sesso con prostituta: muore 76enne. La donna pretende i 30 euro dai carabinieri (Di giovedì 2 maggio 2019) Rapporto sessuale fatale per un 76enne di Casamassima, deceduto stamattina nelle campagne di Sovereto, a Terlizzi. L’uomo è stato trovato esanime fuori dalla sua auto con i pantaloni semi abbassati. A chiamare i soccorsi è stata la stessa donna.



