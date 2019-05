L’uomo del giorno – Buon compleanno David Beckham | lo Spice Boy del calcio

Serie BKT 36esima giornata splendida vittoria del Crotone con L’uomo in meno dal trentacinquesimo minuto. La salvezza non è più un miracolo ma una certezza : Crotone 1 Benevento 0 Marcatori: 37° Simy Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Spolli, Vaisanen (Marchizza), Sampirisi (Milic), Barberis, Zanellato,

L’uomo del giorno – Leonardo Bonucci - perno della BBC. E quel discusso passaggio al Milan… : L’uomo del giorno di oggi è il difensore di Juve e Nazionale Leonardo Bonucci, che compie 31 anni. Il calciatore nativo di Viterbo è stato protagonista della conquista dell’ottavo Scudetto di fila dei bianconeri. Dopo le giovanili tra Pianoscarano, Nuova Bagnaia e Viterbese, nel 2005 si fa notare dall’Inter, con cui esordisce anche in prima squadra nel 2007. Breve esperienza in nerazzurro per lui, che in seguito alle ...

Manduria - in un video l’aggressione della baby gang al pensionato : i ragazzi ridono mentre L’uomo chiama aiuto : La Polizia ha diffuso uno dei video delle aggressioni da parte di una baby gang al 66enne pensionato di Manduria, in provincia di Taranto, Antonio Stano, morto il 23 aprile scorso dopo essere stato bullizzato, rapinato, torturato e picchiato in più occasioni da un gruppo di giovani, otto dei quali (sei minori e due maggiorenni) oggi sono stati sottoposti a fermo. Nelle immagini del video girato con un telefonino da uno dei gli indagati, il ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Simone Barone - impresa storica per l’ex centrocampista : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rubrica’ L’uomo del giorno, oggi è il compleanno dell’ex centrocampista Simone Barone. Ottima carriera da calciatore, esperienze soprattutto con Chievo, Parma, Palermo, Torino Cagliari e Livorno. Ma l’impresa più grande è stata soprattutto quella con la maglia della Nazionale, Barone infatti è campione de Mondo, è stato protagonista nello storico mondiale in ...

Alessia Marcuzzi - il suo Tommy diventa grande : «Sei e sarai per sempre L’uomo della mia vita» : Alessia Marcuzzi alle Maldive Alessia Marcuzzi alle Maldive Alessia Marcuzzi alle Maldive Alessia Marcuzzi alle Maldive Alessia Marcuzzi alle Maldive Più alto di lei lo era già, ma adesso «Tommy» è diventato ufficialmente grande. Il primogenito di Alessia Marcuzzi, avuto da Simone Inzaghi, spegne infatti 18 candeline: è maggiorenne. La prima a fargli gli auguri è la conduttrice, con una foto «vintage» insieme: «Qui avevi 12 anni e ancora ...

Manduria - i funerali delL’uomo vittima della baby-gang. Il procuratore : “Se chi sapeva ci avesse avvisato - sarebbe vivo” : Verrà sepolto oggi Antonio Cosimo Stano, l’uomo di 66 anni che morto alcuni giorni fa dopo essere stato ritrovato a casa sua a Manduria, in provincia di Taranto, legato a una sedia. Per la sua morte sono indagati 12 minorenni e 2 maggiorenni di 19 e 22 anni. Il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, ha dichiarato: “Chiederemo pene esemplari. Siamo di fronte a una violenza senza limiti”. In uno dei video delle aggressioni ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Liverani - ad un passo da una promozione storica : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, oggi è il turno di Fabio Liverani, allenatore del Lecce. E’ di poche ore fa la vittoria nello scontro diretto per la promozione contro il Brescia, adesso per il salto di categoria sembra proprio questione di tempo, merito dell’allenatore che ha trasformato la squadra da quando è arrivato a Lecce. Dopo una Buona carriera da allenatore (esperienze ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Diego Pablo Simeone - carattere come pochi : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rubrica’ l’Uomo del giorno, oggi è il turno di Diego Pablo Simeone, compleanno per l’allenatore dell’Atletico Madrid. E’ stato protagonista anche come calciatore vincendo un campionato spagnolo, una coppa del Re, un campionato italiano, una coppa Italia, una supercoppa Italiana, una Coppa Uefa ed una supercoppa Uefa. Poi la carriera da allenatore, ha ...

Roma - abbandona l’urna con le ceneri della madre : identificato e denunciato L’uomo autore del gesto : Un gesto quello accaduto a Roma ancora tutto da chiarire è al vaglio degli inquirenti, quello commesso da un cittadino italiano di 70 anni che ha abbandonato l’urna contenente le ceneri della madre. Il personale dell’AMA Ispettorato Cimiteri Capitolini aveva rinvenuto negli scorsi giorni, appoggiata su un loculo, un’urna cineraria a cui erano stati staccati i cartellini identificativi e di cui quale non risultavano in corso ...

Quando incontri L’uomo della tua vita il tuo cervello si modifica in modo incredibile : Amore e buonumore, che accoppiata vincente. Sapevate che il nostro cervello funziona ed è alimentato, anche, dall’amore che provate per un’altra persona? Quando incontriamo Lui, con la “elle” maiuscola, nella nostra testa accade una vera e propria magia: il nostro cervello si accende e fa, letteralmente, illuminare e modificare alcune parti di esso. Lo studio è stato effettuato tramite una risonanza magnetica: i ricercatori facevano vedere ai ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Carlos Bianchi - eroe in patria : L’uomo del giorno di oggi è l’allenatore argentino Carlos Bianchi, che compie 70 anni. In Italia è ricordato per l’esperienza (non proprio esaltante) sulla panchina della Roma nella stagione ’96-’97, culminata con l’esonero. Da calciatore, in Argentina e Francia, Bianchi è stato un attaccante prolifico. Cresciuto nelle giovanili del Velez Sarsfield, esordì con questa maglia nel 1967, diventando ben ...

L’uomo del giorno - Tarcisio Burgnich compie 80 anni : auguri alla “roccia” della Nazionale : Tarcisio Burgnich, che compie 80 anni oggi 25 aprile, faceva il terzino dell’Inter e della Nazionale. Soprannominato la “roccia” per il suo fisico robusto, è stato uno dei meno celebrati dell’Europeo del ’68 e del Mondiale del ’70. Di lui in molti ricordano il modo in cui Pelé lo sovrastò di testa in finale per la prima rete del 4-1 del Brasile, ma in pochi rammentano il suo gol nella storica semifinale ...

La storia delL’uomo che progettò e realizzò il ghetto di Firenze : È una vicenda che segnò gli anni di Cosimo I de' Medici, dal 1537 duca e dal 1569 granduca di Toscana per volontà papale. Ma è soprattutto la storia di un uomo finora misconosciuto, Carlo Pitti, la cui vita s'intrecciò con quella di una comunità piccola e scomoda: gli ebrei di Firenze, di Pontedera, di Pisa o di Cortona, di Colle Valdelsa e di altri borghi, in tutto 712 tra banchieri, medici, dotti, ...