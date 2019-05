Lotta alle zanzare portatrici di malattie

Antonio Conte - l’allenatore più ricercato! In Italia è Lotta fra Inter - Roma e Milan : ma attenzione al PSG : Antonio Conte è l’allenatore più ricercato dai top club europei: in Italia è lotta a tre fra Inter, Roma e Milan, mentre all’estero il PSG lo tiene d’occhio Con le ultime partite rimaste in ogni campionato, le big di tutta Europa inziano a buttar giù i primi pensieri giguardanti la prossima stagione. Uno su tutti è quello dell’allenatore, scelta imprescindibile al fine di programmare la nuova annata. Uno fra i nomi ...

Ballando con le Stelle 2019 - al balLottaggio Manuela Arcuri elimina Marzia Roncacci. Suor Cristina : «Non posso strusciarmi sul ballerino» : Roncacci e Peron - Ballando 14 Quinta diretta per Ballando con le Stelle 2019; nel corso della serata del talent show condotto da Milly Carlucci, Marzia Roncacci e Samuel Peron sono stati eliminati al termine dello spareggio finale con Manuela Arcuri e Luca Favilla. I due, ad ogni modo, avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio. Ballando con le Stelle 2019: prova improvvisata per i concorrenti Prima della gara con i ...

Lo «strano» balLottaggio di Gela : Fi e Pd alleati contro la Lega : ... lo è ora che si profila uno scontro, al ballottaggio, tra il candidato della Lega di Matteo Salvini, quel Giuseppe Spata , 42 anni, laurea in Economia, già militante di Libera , l'associazione ...

Formula 1 – Dalle speranze di podio al timore di Leclerc - Verstappen non ha dubbi : “Charles si unirà alla Lotta” : Max Verstappen commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota olandese della Red Bull Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e un ‘incidentato’ ...

Eolie : dalle rinnovabili alla Lotta all’inquinamento marino : Le Eolie sempre più protagoniste di percorsi verso la sostenibilità. Ribattezzate “isole rinnovabili”, dopo che Salina è stata inserita nel progetto europeo “Clean Energy for EU Islands”, le isole dell’arcipelago proseguono nell’impegno per tutelare l’ambiente e combattere l’inquinamento da plastiche in mare. Ad attivarsi per prima è stata l’isola di Lipari che l’anno scorso ha aderito alla campagna di Marevivo “#EmergenSea: Ognuno di noi può ...

Rallenta il Milan nella Lotta per qualificarsi alla prossima Champions : Parma-Milan ha aperto la 33^ giornata. Meglio la squadra di D’Aversa nel primo tempo, con Kucka che sfiora il gol

Ginnastica artistica - Italia da medaglia con la squadra alle Olimpiadi? Fate da 161.5 punti agli Europei - si può Lottare : punteggio da argento continentale : L’Italia della Ginnastica artistica femminile sogna in grande con le sue Fate, la classe 2003 è dotata di un potenziale infinito e ha mosso i primi passi tra le seniores dopo aver dominato tra le under 16. La nostra Nazionale ha nel mirino la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (da ottenere tramite i Mondiali che si disputeranno a ottobre in quel di Stoccarda) ma le ragazze di Enrico Casella puntano a un obiettivo più alto: lottare ...

In Molise il Women's Football Day : le ragazze dell'IC 'Amatuzio-PalLotta' di Bojano qualificate alle finali di Giulianova : ... celebra una giornata dedicata al calcio femminile, con la finalità di promuovere il più possibile questa disciplina e di diffondere i valori e la cultura calcistica anche nel mondo in rosa. Questo l'...

UniBg - Lotta alle discriminazioni : arriva la garante del codice etico : ...e il rispetto della deontologia e degli standard professionali sono garanzia della qualità stessa della ricerca e contribuiscono ad accrescere la reputazione e l'immagine pubblica della scienza, con ...

LE ZEBRE LottaNO CONTRO GLI SCARLETS MA TORNANO DAL GALLES A MANI VUOTE : Cronaca: Tenuto per l'attacco GALLESe così le ZEBRE possono giocare una rimessa sulla metà campo. Avanzano gli ospiti che chiudono con un calcio passaggio CONTROllato con un mark dalla difesa GALLESe.

Cafiero de Raho : «Lotta alle mafie - con la crisi l?Italia ha perso gli anticorpi» : mafie che sparano di meno, mafie mimetizzate, mafie nascoste su tutto il territorio nazionale. L?osservatorio di Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia, è privilegiato...

Sudan - i quattro mesi di proteste che hanno rovesciato Bashir : dalla Lotta per il pane alle donne in piazza per i diritti : Tutto è cominciato il 18 dicembre, con l’annuncio del governo di voler triplicare il prezzo del pane (da 1 a 3 libbre Sudanesi). Il giorno dopo, la gente ha iniziato a protestare. È stata quella la goccia che ha scatenato l’onda che oggi ha travolto Omar al-Bashir: è bastato un niente perché si passasse dalle proteste per l’aumento del pane alla richiesta di dimissioni del presidente-padrone, giunto al potere nel 1989 con un colpo di Stato. Su ...