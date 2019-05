Los Angeles | arrestato il protagonista del Piccolo Lord per violenza su una donna | come

Beautiful Anticipazioni 3 maggio 2019 : Zoe cacciata da Los Angeles : Xander intima a Zoe di andarsene da Los Angeles e di lasciare in pace Emma. La ragazza è quindi costretta a fare le valigie.

Budget Los Angeles sale a 6 - 88 mld dlr : ROMA, 30 APR - Gli organizzatori dei Giochi di Los Angeles 2028 hanno rivisto al rialzo le stime del Budget a quasi 7 miliardi di dollari. Il costo dei Giochi è ora di 6,88 miliardi di dollari, in ...

USA - sventato presunto piano di un attacco terroristico a Los Angeles : La città di Los Angeles questa volta ha detto 'no', si è fatta trovare preparata e, 48 ore dopo l'attacco suprematista in una sinagoga di San Diego, viene arrestato Mark Domingo, un ex veterano convertitosi all'Islam. Il suo piano, con molteplici obiettivi, tra cui Long Beach sarebbe stato fermato in tempo. Il piano d'azione Mark Domingo aveva pianificato di mettere una bomba ad un raduno nazi, previsto per domenica scorsa a Long Beach ...

Arrestato a Los Angeles veterano convertito all'Islam. Pianificava attacco contro suprematisti bianchi : Il giorno dopo aveva ammonito che 'l'America ha bisogno di un'altra Las Vegas per farle gustare il terrore che diffonde allegramente in tutto il mondo', un'allusione alla sparatoria in cui rimasero ...

Usa - media : sventato piano terroristico a Los Angeles - : Nel mirino ci sarebbero stati diversi obiettivi tra cui uno a Long Beach. I media americani parlano dell'arresto di un veterano di guerra che si sarebbe convertito all'Islam

Sventato un piano terroristico a Los Angeles : Sventato un piano terroristico a Los Angeles. Secondo quanto riportato dalle autorità statunitensi un veterano dell'esercito, convertito all'islam, aveva pianificato una serie di esplosioni in California come vendetta per gli attentati alle moschee in Nuova Zelanda. L'uomo è stato arrestato.Dicono le autorità che l'ex militare avrebbe progettato di attaccare un rally organizzato da gruppi di suprematisti bianchi a Long ...

Dreamsroad story : viaggio negli Stati Uniti - da Chicago a Los Angeles : Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni presentano il viaggio sulla “Strada madre” degli americani, la mitica Route 66, luogo leggendario del puro viaggio “on the road”. 2250 miglia, circa 3220 km, da Chicago a Los Angeles, attraversando 8 Stati e tre fusi orari nel cuore della vera America, nella puntata di “Dreamsroad story“, in onda su Rai1 sabato 27 aprile alle 11.30. L'articolo Dreamsroad story: viaggio negli Stati Uniti, da Chicago ...

Usa : epidemia di morbillo anche a Los Angeles. Appello di Trump : 'Vaccinatevi' : Nei primi tre mesi del 2019, nel mondo sono stati segnalati più di 110.000 casi di morbillo, circa il 300% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Oltre 200 studenti di due università di Los Angeles sono stati messi in quarantena per contenere un’epidemia di morbillo : Giovedì più di 200 tra studenti e dipendenti di due università pubbliche con sede a Los Angeles, in California, sono stati messi in quarantena nel tentativo di prevenire la diffusione di un’epidemia di morbillo. Gli studenti e i dipendenti interessati

A tre anni tiene in vita per tre giorni il fratellino dopo l'omicidio-suicidio dei genitori a Los Angeles : A chiamare i soccorsi è stato il nonno dei piccoli che non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Il padre, che ha ucciso la madre prima di togliersi la vita, soffriva da tempo di depressione

NBA - LeBron James in rotta con i Los Angeles Lakers? 'Non è vero niente' : Se seguite LeBron James su Instagram come fanno altre 48,7 milioni di persone, saprete bene che al Re piace condividere nelle sue stories gli allenamenti in palestra, spesso accompagnati da una ...

Los Angeles batte Golden State : Trascinati da un super Danilo Gallinari e Lou Williams, Los Angeles espugna la Oracle Arena e batte Golden State 129-121. In una gara-5 davvero emozionante, i Clippers resistono a un Kevin Durant ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : rinnovate NCIS Los Angeles e New Orleans : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 CBS All Access rinnova The Good Fight per una quarta stagione. Dopo NCIS CBS rinnova anche i suoi due spinoff che faranno parte della prossima stagione, NCIS Los Angeles arriva alla stagione 11 e NCIS New Orleans alla sesta E dopo le due Cancellazioni, Fox ha rinnovato Last Man Standing per ...

Presentato lunedì in anteprima a Los Angeles - Avengers : Endgame sarà nei cinema da questa settimana : Infatti, Infinity War, in tutto il mondo, ha superato i 2 miliardi di dollari di incasso, e in Italia è stato il film più visto nella stagione 2017/2018 con oltre 2 milioni di spettatori. Ecco perché ...