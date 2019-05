Lo sci alpinismo chiude la stagione con lo storico Trofeo Mezzalama

Monterosa Ski - quando lo scialpinismo è passione in sicurezza : Piste dedicate e tracciati di risalita controllati: i numeri da successo per chi ama lo sport bianco

sci alpinismo - Trofeo Mezzalama 2019 : la diretta streaming : Sarà quanto mai spettacolare la ventiduesima edizione del Trofeo Mezzalama di sci alpinismo. La partenza è fissata alle 5,30 da Cervinia, con i concorrenti che arriveranno a metà mattinata a Gressoney-La-Trinité dopo una vera e propria maratona sulla neve di ben 45 chilometri. La diretta streaming inizierà alle ore 8.00 per uno spettacolo da non perdere! A causa delle cattive condizioni della parete, non si salirà in vetta sul Castore, che ...

sci alpinismo : presentato il Millet Tour du Rutor Extrême 2020 - 4 giorni di gara ancora più “estremi” : Il Millet Tour du Rutor Extrême che si disputerà dal 26 al 29 marzo 2020, è una tra le più spettacolari e moderne gare a coppie sci alpinistiche a cadenza biennale. Nato ufficialmente nel 1933 sul ghiacciaio del Rutor, versante di La Thuile, ha poi trovato la sua definitiva collocazione nel cuore della Valgrisenche. Dopo diversi anni di stop, il Tour du Rutor rinasce nel 1995 per volontà dello sci club Corrado Gex di Arvier e di alcuni giovani ...

scialpinismo : Il 26 e 27 aprile la gara più dura e impegnativa d' Europa; il Trofeo Mezzalama - VIDEO - : Il 26 aprile a si correrà la III edizione del Mezzalama Jeunes, gara riservata alle categorie Cadetti e Junior con partenza dal Gabiet. La premiazione si terrà alle h 15,00 al parterre di traguardo ...

Alpe di Mera rilancia lo scialpinismo e batte la pista : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cultura e turismo > Alpe di Mera rilancia ...

Valfurva : scialpinismo e freeride nel Parco dello Stelvio - : Cime, valloni e canalini Il resort si raggiunge in cabinovia da Santa Caterina Valfurva e la promessa - per gli amanti dello sci e degli sport invernali - è quella di un weekend active in quota, con ...

Alpinismo - l’italiano Cimenti sfida il Nanga Parbat : prima la scalata e poi la discesa con gli sci : Lo scalatore italiano tenterà l’impresa insieme a due compagni russi, il 2 giugno è fissata la partenza per il Pakistan L’alpinista e sciatore piemontese Carlalberto ”Cala” Cimenti partirà il prossimo 2 giugno per il Pakistan. Obiettivo: la scalata del Nanga Parbat, uno dei 14 Ottomila della terra, con discesa sugli sci da una via nuova. Un’impresa mai tentata prima d’ora. Saranno con lui in questa ...

sci alpinismo - si chiude con una tripletta azzurra a Campiglio : Si chiude così un'altra stagione trionfali per i colori azzurri con Robert Antonioli che poche ore fa aveva conquistato matematicamente la Coppa del mondo con 790 punti contro i 631 del tedesco ...

sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia chiude in bellezza - tre azzurri sul podio nell’individuale di Madonna di Campiglio : Dominio totale dell’Italia nelle finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpinismo. A Madonna di Campiglio (in provincia di Trento) la nostra Nazionale ha voluto chiudere in bellezza dopo che Michele Boscacci si era assicurato la conquista della Sfera di Cristallo nella giornata di ieri. Nell’individuale maschile, infatti, è arrivato un tris magnifico: Matteo Eydallin ha vinto la gara davanti allo stesso Boscacci e a Davide Magnini. ...

Robert Antonioli è il re dello sci alpinismo : Dopo una stagione straordinaria Robert Antonioli vince, con una gara d'anticipo, la Coppa del mondo di sci alpinismo grazie alla continuità dimostrata per tutta la stagione. Il valtellinese chiude così il suo inverno con la sfera di cristallo e 5 medaglie mondiali. L'Italia continua a ...

sci alpinismo - Robert Antonioli vince la Coppa del Mondo : decisiva la vertical race di Madonna di Campiglio : L’atleta azzurro ha regalato all’Italia la quarta Coppa del Mondo di questa stagione, giungendo secondo nella vertical race di Madonna di Campiglio La quarta Coppa del Mondo della stagione è già in Italia. Dopo quelle vinte da Patrick Pigneter e Florian Clara nel doppio di slittino naturale, Evelin Lanthaler nel singolo femminile della stessa disciplina e Dorothea Wierer nel biathlon, a conquistare la sfera di cristallo è stato ...

sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Robert Antonioli in trionfo per la seconda volta in carriera nella generale : La Coppa del Mondo maschile di sci alpinismo resta in Italia grazie al successo di Robert Antonioli, che a Madonna di Campiglio, località che ospita le Finali, centra il secondo posto nell’ultima verticale stagionale alle spalle dell’elvetico Werner Marti e si aggiudica la classifica generale. nella gara femminile dominio incontrastato della transalpina Axel Gachet Mollaret. nella gara maschile successo dello svizzero Marti davanti ...

sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : secondo posto per Robert Antonioli a Madonna di Campiglio : Non solo sci alpino, con lo splendido slalom speciale andato in scena tre mesi fa. Lo spettacolo della neve in quel di Madonna di Campiglio si accende anche con lo sci alpinismo che ha visto ieri disputarsi la sprint, primo atto delle finali della Coppa del Mondo. Trionfo per lo spagnolo Oriol Cardona Coll: l’iberico ha beffato di soli 7 centesimi, praticamente al fotofinish, il portacolori azzurro Robert Antonioli che si è dovuto ...

sci alpinismo - Robert Antonioli a caccia della Coppa del Mondo nelle finali di Madonna di Campiglio : Antonioli all’assalto della Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio. Tra i convocati torna Boffelli e c’è la novità Lisa Moreschini tra le junior Stefano Bendetti, direttore tecnico della nazionale italiana di sci alpinismo, ha sciolto le riserve comunicando l’elenco degli skialper che parteciperanno alle finali di Coppa del Mondo, in programma a Madonna di Campiglio da mercoledì 3 a sabato 6 aprile. E fra le novità c’è il ...