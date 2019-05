LIVE Europa League | Semifinali Arsenal-Valencia 2-1 ed Eintracht-Chelsea 1-1 in DIRETTA

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Buonasera e benvenuti alladelled’andata diillumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio.All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso usciti sconfitti nei confronti contro gli iberici: l’ultima sfida risale ad un amichevole di 10 anni fa, in cui la spuntarono gli spagnoli, così come nei match d’andata di Championsdel 2001 e 2003. I londinesi, sono in crisi nera: dopo il 3-0 totale al Napoli ai quarti, sono arrivate tre sconfitte di fila schiaccianti con squadre di metà classifica con ben 3 reti subite. Lo specialista della competizione Unai Emery si affiderà ancora a ...

berlusconi : Live a @mattino5 L’Italia è l’ultimo paese in #Europa per crescita economica e perdiamo posti di lavoro e occupazi… - zazoomnews : LIVE Europa League Semifinali Arsenal-Valencia ed Eintracht-Chelsea in DIRETTA: sale la tensione all’Emirates e all… - zazoomnews : LIVE Europa League Semifinali Arsenal-Valencia 1-1 ed Eintracht-Chelsea 1-0 in DIRETTA: Lacazette riporta in parità… -