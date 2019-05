Lega di governo e di riciclaggio | il rapporto dell' indagine di Bankitalia che inguaia

Di Maio e il caso Siri : non credo che la Lega voglia far cadere il governo : «Dobbiamo recuperare dopo la questione Siri che si è chiusa e spero non si arrivi a un voto: ma non credo sarebbe la fine del governo, non credo che la Lega lo farebbe cadere»: Luigi Di Maio commenta ...

Sondaggi politici - gli italiani preferiscono l’alleanza Lega-Fi a quella di governo : I Sondaggi realizzati per Porta a Porta evidenziano le preferenze degli italiani sulle alleanze dei partiti di governo. In particolare, emerge che gli elettori preferiscono l'alleanza tradizionale tra Lega e Forza Italia rispetto a quella attualmente a Palazzo Chigi tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Governo - Lega e 5 Stelle continuano a sfidarsi : Neanche il primo maggio è servito per compattare il Governo. Da una lato il vicepremier Di Maio ha parlato delle misure sul lavoro in particolare puntando taglio del cuneo fiscale e poi ha messo ...

Carlo Sibilia - lo sfregio a Salvini sul caso Siri : 'Si deve dimettere - la Lega fa danno al governo' : Il sottosegretario all'Interno in quota M5s ha poi criticato la scelta del suo ministro, Matteo Salvini, e dell'intera Lega che ha difeso Siri sin dal primo momento: 'La Lega è una forza politica che ...

Carlo Sibilia - lo sfregio a Salvini sul caso Siri : "Si deve dimettere - la Lega fa danno al governo" : Il sottosegretario grillino Carlo Sibilia torna a infiammare lo scontro su Armando Siri tra Lega e M5s. Intervistato da Circo Massimo su Radio Capital, Sibilia ha definito l'attesa per la decisione di Giuseppe Conte su Siri, indagato per corruzione, come di un "logoramento senza senso, Siri si deve

Salario minimo - Di Maio : “È nel contratto di governo ma anche nei programmi di Lega e Pd. Perché non lo votano?” : “Il Salario minimo è nel contratto di governo, ma anche nei programmi elettorali di Lega e Pd. Quindi sia Lega che Pd devono spiegarmi Perché non votano il Salario il minimo”. Il giorno dopo la festa del Lavoro Luigi Di Maio torna a parlare di Salario minimo. E lo fa presentando il programma per le europee del Movimento 5 stelle. “Non credo che la Lega non voterà il Salario minimo, é nel contratto. C’è tanta gente che ...

Sondaggi - Lega resta prima. M5s ha un punto più del Pd. Per il 48% degli elettori il governo dura anche dopo le europee : La Lega resta il primo partito, il Movimento 5 stelle continua ad essere sopra al Pd. Il governo, invece, incassa il gradimento del 43% degli elettori. Per la maggioranza, tra l’altro, l’esecutivo sopravviverà alle elezioni europee. È quello che emerge da un Sondaggio di Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre. Il Carroccio è stabile sopra i trenta punti percentuali: è 32,2%, in crescita dello 0,9% rispetto alla settimana ...

Le urne in Sicilia frenano il governo. Lega ferma al 10% : L’avevano accolto in Sicilia come una rockstar: folle osannanti che soltanto Beppe Grillo, sette anni fa, era stato capace di adunare dopo la traversata a nuoto dello Stretto. Lo stesso Salvini quasi non credeva ai suoi occhi: «Un mare di gente», aveva twittato venerdì da Gela; «spettacolare», si era lasciato andare il giorno prima da Bagheria, in...

Le urne in Sicilia frenano il governo. Lega ferma al 10% : L’avevano accolto in Sicilia come una rockstar: folle osannanti che soltanto Beppe Grillo, sette anni fa, era stato capace di adunare dopo la traversata a nuoto dello Stretto. Lo stesso Salvini quasi non credeva ai suoi occhi: «Un mare di gente», aveva twittato venerdì da Gela; «spettacolare», si era lasciato andare il giorno prima da Bagheria, inv...

"Contratto di governo da onorare" I 5S non tradiscono la Lega col Pd : “Posizionamenti e strategie da vecchia politica non ci interessano. Il Pd voti pure i provvedimenti che ritiene, il Parlamento è sovrano, ma è ovvio che per noi c’è un contratto di governo da onorare con la Lega". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il sottosegretario M5S alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati... Segui su affaritaliani.it

Amministrative : Polverini (FI) - 'Lega da sola non ce la fa - uniti per ridare governo a Paese' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "In Sicilia la Lega da sola non sfonda. Per vincere c'è bisogno di stare uniti. Ridiamo forza a questo Paese con una vera coalizione di centrodestra: unica realtà in grado di governare, stando agli ultimi risultati elettorali delle Regioni e ai disastrosi risultati eco

Sondaggi di governo : crescono Lega e M5S - Scendono Pd e Forza Italia : Un apparente paradosso, che però illustra bene lo stato in cui si trova la politica nazionale. Vediamo subito cosa dicono i dati della nostra Supermedia dei Sondaggi: sia la Lega che il Movimento 5 ...

Droga da combattere - droga da Legalizzare. Il nuovo tema che divide il governo : Non si sono ancora sopite le polemiche sul destino delle province che la maggioranza trova un nuovo tema di divisione: la lotta alla droga. Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce con forza la sua totale opposizione all'idea della liberalizzazione e chiede ai colleghi di governo del M5s di non sollevare più la questione. "Spero che non ci sa più nessun esponente politico, nemmeno fra i Cinque Stelle, ...

Doga da combattere - droga da Legalizzare. Il nuovo tema che divide il governo : Non si sono ancora sopite le polemiche sul destino delle province che la maggioranza trova un nuovo tema di divisione: la lotta alla droga. Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce con forza la sua totale opposizione all'idea della liberalizzazione e chiede ai colleghi di governo del M5s di non sollevare più la questione. "Spero che non ci sa più nessun esponente politico, nemmeno fra i Cinque Stelle, ...