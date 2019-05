Le montagne incantate

nationalgeographic

(Di giovedì 2 maggio 2019) Un itinerario che lega tutte le regioni italiane e che, con quasi 7.000 chilometri, è uno dei percorsi di trekking più lunghi al mondo. Un cammino letterario, a cura di Enrico Regazzoni , in ...

Emilio_Lena : RT @montagne360: ??In edicola e nelle case dei Soci @CAI150 il numero di #maggio di #Montagne360! #Ambiente e #sostenibilità, escursionismo… - rifugiomariotti : RT @montagne360: ??In edicola e nelle case dei Soci @CAI150 il numero di #maggio di #Montagne360! #Ambiente e #sostenibilità, escursionismo… - cia_brains : RT @montagne360: ??In edicola e nelle case dei Soci @CAI150 il numero di #maggio di #Montagne360! #Ambiente e #sostenibilità, escursionismo… -