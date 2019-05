La tracklist e la copertina del nuovo EP dei Noel Gallagher’s High Flying Birds | Liam

optimaitalia

(Di giovedì 2 maggio 2019)Poche ore dopo l'attesissima esibizione al concerto del Primo Maggio sono state svelate lae ladelEP deiGallagher's, il progetto dell'ex Oasis fondato nel 2010. Per l'occasione, la faccia più blues dei burrascosi fratelli Gallagher, ha lanciato il primo singolo Black Star Dancing, che dà il titolo all'EP. Sulla pagina Facebook,scrive che illavoro uscirà il 14 giugno in digitale e in vinile.IlEP deiGallagher'sconterrà 5 brani di cui tre inediti - Black Star Dancing, Rattling Rose e Sail On - e due remix della title-track. Nel frattempo il fratello, che non perde occasione per lanciare invettive contro i progetti di, ha risposto con un lapidario "fan**lo" all'annuncio della novità discografica. Nei mesi scorsi, per esempio, aveva scherzato sul tour che la nuova band di ...

