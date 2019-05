La scimmia in autostrada rapina il casellante: “bottino” da 60 euro. La scena incredibile

(Di giovedì 2 maggio 2019) L'originale furto in un casellole del distretto di Kanpur, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh. Non si tratterebbe del primo episodio. Il manager della stazione di pedaggio, Manoj Sharma: “Ladeve essere stata addestrata per rubare”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...