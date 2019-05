La puntata 1 di Tribù | ospiti Beppe Sala e Maurizio Molinari | Sky Tg24

tg24.sky

(Di giovedì 2 maggio 2019) Al via il programma con Fabio Vitale: interviste ai protagonisti della politica in vista delle Europee. In onda dal martedì al venerdì, alle 20:20. Ospite della prima, il primo cittadino di Milano: "Siri deve dimettersi", dice

SkyTG24 : Questa sera alle 20.20 la prima puntata di #Tribù, il programma con cui vi raccontiamo l'#Italia che si avvicina al… - BeppeSala : Tra poco sarò in onda su @SkyTG24 ospite di #Tribù per parlare di elezioni #Europee2019. Potete seguire la puntata… - SkyTG24 : Al via #Tribù - Europa19 con @vitale_f. Gli ospiti della prima puntata @BeppeSala, @Maumol e @a_g_giuli ? -