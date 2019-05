La guerra fredda tra Trump e la Fed Nel nome dei tassi

Il fronte della nuova guerra fredda si è spostato a Caracas : E l'Onu, in contatto tanto con il governo venezuelano che con l'opposizione, fa appello alla calma e insiste sulla necessità di cercare una soluzione politica alla crisi nel Paese. 'Un intervento ...

Real Madrid - è guerra fredda con Bale : il gallese vuole restare : Il quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca‘ inquadra il rapporto sempre più teso, in casa Real Madrid tra Zidane e Bale. L’attaccante non rientra nei piani del francese, che ha espressamente chiesto alla società la sua cessione. Il problema è che il gallese, pur consapevole che Zidane non conta più su di lui, non intende lasciare Madrid: nella capitale spagnola vive felicemente con la famiglia e non intende trasferirsi. Bale ...

Salvini a Corleone per la “Liberazione dalla mafia” ma è guerra fredda con Di Maio : Le celebrazioni per il 25 aprile diventano l’occasione per l’ennesima resa dei conti all’interno delle due anime del governo. Il vicepremier Luigi Di Maio attacca duramente, senza fare nomi, il suo collega leghista Matteo Salvini: “Leggo che qualcuno oggi arriva persino a negare il 25 aprile, il giorno della Liberazione. Lo trovo grave. È curioso […] L'articolo Salvini a Corleone per la “Liberazione dalla mafia” ma è ...

Il segreto - guerra fredda tra Elsa e Antolina per Isaac : anticipazioni trame dal 14 al 20 aprile : Una nuova settimana vuol dire due cose in casa Mediaset: nuovi episodi di Beautiful e, naturalmente, de Il segreto. Le trame, i complotti, i contrasti, i sotterfugi e le strategie non si fermano mai, in quel di Puente Viejo, la cittadina spagnola immaginaria che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti. Dopo la misteriosa morte di donna Francisca, torna in città anche Elsa che, ovviamente, si scontra subito con Antolina: nel frattempo il ...

Usa-Russia. guerra fredda - via CorSera - tra le due ambasciate in Italia : ... neanche dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica, adattarsi alla realtà del mondo moderno, non di rado preferendo agire con interventi armati, aggirando il diritto internazionale e le risoluzioni ...

Serve ancora la Nato? Dalla fine della guerra fredda ha fatto sempre di più : Questo testo è stato pubblicato il 28 marzo scorso nella newsletter europea del Foglio, “EuPorn – Il lato sexy dell’Europa”, a cura di Paola Peduzzi e Micol Flammini (potete iscrivervi qui). Questa è una versione adattata e aggiornata. Domani, giovedì 4 aprile, i paesi membri dell’Alleanza atla

La nuova guerra fredda fra l’America e un’altra superpotenza comunista : la Cina : "Se trent’anni fa mi aveste detto che entro il 2019 l’America si sarebbe ritrovata in un’altra Guerra fredda, contro un’altra superpotenza comunista, non vi avrei creduto”, ha scritto sul Sunday Times lo storico di Harvard Niall Ferguson. “Se mi aveste detto, allo stesso tempo, che il socialismo sar

Lavatrici e poltrone - la guerra fredda combattuta con il design : E forse non è un caso che a venti minuti di metropolitana dal MoMa ci sia l'unico museo al mondo dedicato interamente allo spionaggio sovietico: il 'Kgb Espionage Museum'. La poltrona ideata da Lina ...

Doppio nemico in Stranger Things 3 in piena guerra Fredda? La rivelazione di Gaten Matarazzo : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato con il primo trailer e la rivelazione della data di messa in onda di Stranger Things 3 ma i fan sono ancora alla ricerca di qualche indizio sulla nuova stagione. Se nelle prime due le minacce sono arrivate in varie forme ma sempre uno alla volta sembra che i questa terza stagione tutto cambierà anche se bisognerà aspettare fino a luglio per capire che cosa. Ad alzare il velo sui nuovi episodi ...

Gli sviluppatori di Rising Storm 2 : Vietnam annunciano '83 - uno shooter tattico ambientato durante la guerra Fredda : Come segnala VG247.com, Antimatter Games sta utilizzando l'ambientazione poco esplorata della Guerra Fredda per il suo prossimo gioco intitolato '83.Antimatter Games, ovviamente, è il principale sviluppatore di Rising Storm 2: Vietnam, lo sparatutto tattico pubblicato nel 2017. Il team ha anche assistito Tripwire con i precedenti giochi Rising Storm e con Killing Floor.'83 sposta la timeline in avanti di alcuni anni, portando lo scenario nella ...

Titti Marrone e la guerra fredda tra donne capovolte : Eleonora Ramonini La scrittrice napoletana Titti Marrone ritorna alla narrativa dopo l’esordio con “Meglio non capire (Laterza)” ed “Il tessitore di vite (Mondadori)”, con il suo terzo titolo “La donna capovolta (pagg, 175, euro 16; Iacobellieditore)”. Se nel primo titolo avevamo apprezzato il suo interesse per la ferita della Shoah che tutti noi ci portiamo addosso e nel secondo una vicenda ambientata nel suo lavoro di cronista, in questo nuovo ...

Via della Seta : Lega pensa norma a tutela dell’Italia. guerra fredda nel M5s : Una norma da portare entro questa settimana in Consiglio dei ministri o in Parlamento per difendere gli interessi nazionali. La Lega sta ancora valutando come muoversi a tutela delle nostre aziende, ma l'obiettivo - viene riferito - e' quello di mettersi di traverso all'adesione dell'Italia al 'Memorandum of understanding' sulla via della Seta tra Roma e Pechino. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha ...

DIETRO LE QUINTE/ Tav - "guerra fredda" M5s-Lega fino alle europee - e addio Conte - : L'escamotage delle clausole di dissolvenza consente alla Tav di procedere per 6 mesi senza spese per il governo. M5s e Lega si sfideranno alle europee

Lezioni guerra fredda come esempio per India e Pakistan per evitare "incubo nucleare" - : Secondo studi recenti, una guerra nucleare regionale tra India e Pakistan potrebbe portare alla morte di 2 miliardi di persone in tutto il mondo. Per evitare che questo incubo diventi reale, la ...