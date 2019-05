La galassia web renziana in subbuglio | alle europee meglio Pd o +Europa?

huffingtonpost

(Di giovedì 2 maggio 2019) Le elezionistanno creando grande fermento nelladei sostenitori renziani. Non certo parlamentari e dirigenti, impegnati ventre a terra nella raccolta di preferenze per i non pochi candidati di area presenti in lista, buona parte dei quali ha anche discrete speranze di essere eletta. Tanto che c’è chi azzarda qualche calcolo e spera di confermare una presenza maggioritaria di renziani all’interno della delegazione dem, mantenendo così il controllo, o quanto meno un’influenza determinante, su tutti e tre i gruppi parlamentari del Pd.Se si scava un po’ più in profondità, però, le cose cambiano notevolmente. Basta farsi un giro su alcuni dei tanti gruppi di sostenitori renziani su Facebook, per capire quanto profondo sia il disagio tra questi, tanto da provocare battibecchi e accuse reciproche di voler ...

