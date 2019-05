La fredda luce del giorno | cast | trama e curiosità del film con Henry Cavill

tvzap.kataweb

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il curioso caso delLadelproduzione americana, con partecipazione spagnola e regista francese (Mabrouk El Mechri) e set per lo più iberico e in particolare a Madrid. L’action movie va in onda giovedì 2 maggio alle 21,20 su Canale 5 e per MyMovies merita 2,13 su 5 sfiorando la sufficienza.Ladel, ilLa prima sorpresa bella di questa pellicola è ilinternazionale e capeggiato da tre super star come, il nuovo Superman, quindi troviamo Bruce Willis che con la saga di Die Harder è stato meglio di un Superman, e poi c’è lei Sigourney Weaver la cui sola presenza è sufficiente a riempire una pellicola. Piccolissima parte anche per il bravissimo Colm Meaney che da Star Trek Next Generation in poi ne ha fatto di strada.LadelWill Shaw (), affarista di Wall Street, si ...

Daniela_Caruso : #Lafreddalucedelgiorno, qualche curiosità sul film con #HenryCavill e #BruceWillis - FilmFilmFilmF : Stasera in tv: 'La fredda luce del giorno' su Canale 5 - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'La fredda luce del giorno' su Canale 5 #cinema -