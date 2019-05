La frattura | evidente | tra Napoli e il Napoli si può ricomporre?

ilnapolista

(Di giovedì 2 maggio 2019) Cos’è accaduto negli ultimi anni al tifo napoletano? Quale meccanismo si è innescato? Si tratta di una deriva irreversibile o è possibile intervenire? A queste domande da tempo, ma ancor più dopo gli episodi dell’ultima settimana, sto cercando di dare una risposta. Non è semplice, ma proviamo a mettere in ordine un po’ di osservazioni.Sicuramente non c’è una crisi di risultati I dati sono dati e sono alla portata di tutti. Ilsta vivendo il periodo sportivo più continuo della sua storia. Da 10 anni ininterrottamente qualificato per le coppe europee, quarta Champions League consecutiva; dal 2007/2008, anno del ritorno in serie A, ha collezionato 4 secondi posti (incluso quello quasi certo di quest’anno), 3 terzi posti, 2 quinti posti, un sesto, un ottavo ed un dodicesimo posto (questi ultimi 3 piazzamenti risalgono al primo triennio). Sono state ...

