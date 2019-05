La dedica d' amore di Victoria per il compleanno di David Beckham

Belen Rodriguez dedica parole d'amore a Stefano De Martino sul web - lui : 'Sì a vita mia' : La 'reunion' tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a tenere banco su tutti i siti di gossip: non passa giorno, infatti, che i piccioncini non si dedichino parole d'amore o foto di coppia su Instagram, per la gioia dei loro tantissimi sostenitori. All'argentina, che lo ha sorpreso pubblicamente postando tre suoi scatti accompagnati dalla didascalia "Tu mi piaci proprio tanto", il ballerino ha risposto con un commento che è diventato ...

Leggi la dedica d’amore di Alessandra Amoroso per il fidanzato Stefano Settepani e la replica di lui! : Gelosissima della sua vita sentimentale che da circa tre anni è condivisa serenamente con Stefano Settepani, Alessandra Amoroso ha concesso uno strappo alla regola che tiene a riparo la sua privacy pubblicando una foto... L'articolo Leggi la dedica d’amore di Alessandra Amoroso per il fidanzato Stefano Settepani e la replica di lui! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alessandra Amoroso - la dedica d’amore per il fidanzato (e la replica dolcissima di lui) : L'amore tra la cantante e il produttore procede a gonfie vele e lo scambio di romantiche battute via social conferma un...

Nina Soldano di Un Posto al Sole compie gli anni : la dedica d’amore al giovane marito : Nina Soldano: l’attrice di Un Posto al Sole festeggia il compleanno e fa una dedica d’amore al giovane marito Nina Soldano oggi 26 marzo compie gli anni. La fascinosa interprete di Marina Giordano nella soap opera Un Posto al Sole spegne incredibilmente 56 candeline e nel giorno del suo compleanno ha voluto esprimere un buon […] L'articolo Nina Soldano di Un Posto al Sole compie gli anni: la dedica d’amore al giovane ...

Anticipazioni Uomini e donne : è amore per Dal Corso e Teresa - la prima dedica al fidanzato : Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno ufficializzato l'inizio della loro relazione sentimentale nel Corso della registrazione di Uomini e donne di ieri 25 marzo. Ospiti di Maria De Filippi, l'ex tronista e il suo corteggiatore hanno raccontato quanto accaduto negli ultimi giorni, in seguito al precedente appuntamento in studio durante il quale avevano rinnovato i loro problemi. Dopo tale scontro, lui aveva deciso di raggiungerla a Napoli e ...

Uomini e Donne : Teresa e Andrea - la dedica d’amore dopo l’annuncio : Uomini e Donne, Teresa Langella e la dolce dedica d’amore di Andrea Dal Corso Si è registrata nel pomeriggio di lunedì 25 marzo una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni parlano chiaro! Teresa Langella e Andrea Dal Corso si stanno frequentando. Un decisione arrivata dopo diverse settimane dalla scelta in villa dell’ex tronista […] L'articolo Uomini e Donne: Teresa e Andrea, la dedica d’amore dopo ...